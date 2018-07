Hamad om bittra trenden - fyra matcher utan seger: "En bra dipp"

Hammarby kryssade i måndags till 0-0 mot Elfsborg på Borås Arena. Stockholmslaget bröt därmed inte lagets bittra trend och har nu fyra raka matcher utan seger i allsvenskan, samtidigt som laget tappade mark till AIK i toppen av tabellen.

Jiloan Hamad var däremot inte missnöjd med resultatet mot Elfsborg senast.

- Jag tycker att Elfsborg är ett väldigt tufft lag och jag vet inte när Bajen vann mot Elfsborg borta senast. Jag tycker att vi gjorde en bra match, även om vi slarvade lite grann. Vi hade dock lika gärna kunnat vinna, så det kändes bra ändå. Det var ändå okej, då vi skapade chanser och så länge spelet stämmer och vi skapar chanser, så är det ingen panik, säger Hammarby-mittfältaren till Fotbollskanalen.

Bajen var vid sommaruppehållet i serieledning före AIK, men är nu, efter en förlust mot Östersund (2-1) och senast kryss mot Elfsborg, placerat på andraplats i serien med tre poäng upp till AIK, men med en match mindre spelad. Det oroar inte Hamad, även om han medger att laget är inne i en sämre period resultatmässigt.

- Vi har pratat om just Östersund-matchen och även om mötet med Elfsborg. Vi tycker ändå att vi gör det bra, då Östersund-matchen kanske var en av våra bättre under hela året, där vi gjorde det bra i 60 minuter, vilket vi inte gjort i de andra matcherna. Vi dominerade ändå under stora delar av matchen mot Östersund, samtidigt som det är ett lag som kommer att bli bättre under hösten, säger han.

- Jag tycker att man blir lite lurad, när man möter dem (ÖFK) och vet att det inte gått så bra för dem innan. De har ett väldigt bra lag med stor kvalitet, så vi känner ingen stress, så länge vi spelar bra så kommer det att komma. Vi hade kanske lite stolpe in under några matcher under våren och nu har vi haft stolpe ut. Det kommer att vända. Vi känner ingen stress. Vi ligger där uppe, har en jättebra position, kör på, spelar fin fotboll, skapar chanser, allting är jättebra, fortsätter han.

Hur påverkar det er att det har gått lite sämre under sista tiden?

- Det är en fin dipp att ha, då vi lärde oss väldigt mycket av de här matcherna, där vi inte lyckades ta tre poäng. Jag tycker heller inte att man ska bli lurad av att man inte tar tre poäng och tar en poäng i stället, att det plötsligt skulle vara kaos. Det är tvärtom. Vi spelar väldigt bra fortfarande och det är en annan grej när man dippar och inte ens är med i matcherna, säger han.

Hur ska ni ta er ur den här lite negativa trenden?

- Vi är trygga allihop, även om jag inte kan tala för alla. Jag är van vid att vara i den är situationen, då jag var många år i Malmö, där det alltid var den här pressen och vi (Hammarby) ville ha den också. Vi skapade själva den här pressen och att folk ska snacka om oss på det här sättet. Vi njuter av det och sedan vet vi att det viktigaste är det vi ska göra på planen, så att vi inte dras med i hypen, säger han.

- Vi ska inte ändra någonting. Jag är övertygad om att vinsterna kommer att komma, så det är bara att köra på som vi har gjort, fortsätter han.

Hamad berättade även att han är fortsatt inställd på att slutföra den här säsongen med Hammarby, även om det kan bli en flytt vid ett bra erbjudande i sommar.

- Jag trivs jättebra och vill verkligen vara med i den här serieavslutningen, även om det är många matcher kvar. Det hade varit nice att få avsluta det här på ett fint sätt med Hammarby och sedan får vi i slutet av året se vad som händer. Det lutar mot att jag trivs bra här, men sedan så klart, om något kommer som är väldigt bra, vilket är stor chans, så får jag ta ställning till det. Jag kan varken säga ja eller nej, det är en svår fråga. Jag trivs bra här och det ska mycket till om jag ska lämna. Det ska i sådana fall vara något jävligt bra.

Hammarby ställs härnäst den 23 juli mot Dalkurd på Tele2 Arena.