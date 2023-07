Hammar hyllas för målet - och firandet: "Han brukar ju tappa det"

Fredrik Hammar är Bajen-supportern som slagit sig in i Hammarbys A-lag den här säsongen. Mot Sirius under söndagen kom också första målet. Den centrale mittfältaren skallade in ett inlägg i slutskedet av matchen - och säkrade tre viktiga poäng för ett pressat Bajen.

Nu hyllas 22-åringen för sitt bidrag till årets första bortaseger för Hammarby - men också för sitt kyliga agerande vid firandet av 2-1-målet.

- Skönt för honom och jag är verkligen glad för hans skull, att han fick göra sitt första allsvenska mål. Att en sådan kille, som kämpar så hårt och aldrig gnäller, får avgöra en sådan här match för sitt favoritlag. Jag unnar honom det, säger kaptenen Nahir Besara.

Annons

Han var rutinerad vid firandet också. Han gjorde inte tillräckligt för att få gult kort.

- Konstigt nog. Han brukar ju tappa det, säger Besara och skrattar.

- Det var häftigt. Det ska man ge honom. Han har utvecklats där också.

Hammar brukar annars spela med känslorna utanpå tröjan. Men nu klarade han av att hejda sig från att kasta sig upp i famnen på Hammarby-supportrar uppe på läktaren, vilket med all sannolikhet hade renderat i ett gult kort.

- Det är mentala coacher överallt i Hammarby, de försöker få mig att hålla känslorna på plats. Det är väl någonting jag kommer bli bättre och bättre på. Nu kände jag att det här blev ett bevis på att jag kan han hantera mina känslor, säger Hammar och ler.

Men du var sugen på att springa ut och krama supportrar?

- Jaja, men jag höll mig. Det var lilla touchen (high fives, reds. anm) bara, svarar han och beskriver känslan inombords:

Annons

- Fruktansvärt skönt. Det var extremt skönt. Jag känner en extrem stolthet över att få göra mål för Hammarby. Och extremt skön känsla med vinst.

Hammar jobbar för övrigt hårt på att bli en spelare som producerar poäng och bidrar offensivt.

- Marti (Cifuentes, huvudtränare) och Xavi (Calm, assisterande tränare) trycker mycket på att jag har egenskaperna för att springa upp och ner och att ta mig in i boxen, att göra poäng. Det är något vi har tränat på och nu gav det resultat.

I och med segern står Bajen på 19 poäng. AIK, på kvalplats, har tio poäng och därmed har de grönvita skapat ett gap ner till den absoluta bottenstriden.

- Vi vet att vi kommer komma igång. Jag vet vad den här gruppen är kapabel till och jag tror aldrig jag ens har tänkt att vi kan ha något med bottenstriden att göra. En seger var skönt och nu kan vi förhoppningsvis bygga vidare på det här, säger Hammar.

Annons

Nahir Besara igen:

- Jätteskönt att vi vann. Det här är första bortasegern och även om vi inte gjorde vår bästa prestation så är det riktigt skönt med en seger.

- Jag har inte direkt kollat neråt (i tabellen), om jag ska vara ärlig. Jag kollar bara uppåt och tittar på nästa match, nästa match. Jag har inte fokuserat på tabellen på det sättet heller. Vi har snackat om att ta match för match. Vi är i ett stadie där det känns som att vi inte ska tänka för långt fram.