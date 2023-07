Sirius besked: vill värva ny forward

Söndagens hemmamatch mot Hammarby slutade i en 2-1-förlust för Sirius.

- Vi tog över efter 1-0. Vi tryckte ner Hammarby och skapade tillräckligt med chanser för att få in 1-1. Det var en rätt okej första halvlek, säger tränaren Christer Mattiasson och utvecklar:

- Vi gjorde ett byte i backlinjen (efter en timmes spel) som ledde till fyra justeringar i backlinjen och det är väl inte optimalt. Det får vi tränare ta till oss. För Bajen tryckte ner oss men innan 2-1 kände jag någonstans att vi började komma in i matchen igen. Vi har pratat om att äga bollen och tyvärr slog vi bort den inför 2-1 där vi inte följde med i löpningen.

Mattiasson fortsätter:

- Vi försökte göra förändringar direkt. Vi tryckte upp ytterbackarna. Vi skapade tillräckligt mycket för att göra 2-2. Det jag är mest irriterad på är att när Dovin gjorde en jätteräddning så var ingen av våra spelare på den punkten. Förlåt, men det är för dåligt i min värld.

- Där ska vi in med både målvakt, utespelare och allihopa. Men vi försökte ända in i det sista. Jag var duktigt besviken direkt efteråt men någonstans landar jag i att vi åtminstone försökte in i det sista.

Forwardsstjärnan Christian Kouakou kom inte till spel mot Bajen. Inför avspark meddelade Sirius att han inte skulle vara med i truppen på grund av att han besöker en utländsk klubb. Aftonbladet har uppgett att Kouakou flyttar till turkiska Kocaelispor.

- Jag har vetat om det länge, att det har pågått något vid sidan om. Så att han åkt i väg påverkade inget. Det finns andra spelare i den här truppen som ska ta över.

Mattiasson öppnar för att Sirius kommer förstärka forwardssidan om allt går i lås kring Kouakou.

- Om vi tar bort en så behöver vi ha in en. Vi tittar på det, om det blir en affär.

Nyligen förstärkte Sirius sin backlinje med Henrik Castegren, 27, från Legia Gdansk. Han ersätter kaptenen Marcus Mathisen, som lämnat för 2. Bundesliga, och gjorde debut mot Hammarby. Castegren spelade 70 minuter.

- Vi får in rutin, för det första. En ledare. Vi får även in en passningsfot som Marcus hade, han kan slå lite längre passningar, säger Mattiasson om nyförvärvet.

- Men han är inte tränad än för 90 minuter och det märktes ju. Runt 60:e minuten började han visa trötthetstecken och då var vi tvungna att fatta beslut om att ta ut honom för att inte riskera något. Men han var rejäl och gjorde saker rätt. Saker som vi gillar.

Sirius ligger tolva i allsvenskan och har fyra poäng ner till AIK på kvalplats.