Hammar talar ut om jobbig tid i Bajen: "Du fattar själv"

Fredrik Hammars inledning på säsongen har varit som en berg- och dalbana. Mittfältaren startade i premiären där Kalmar FF besegrades med 3-1 och efteråt hyllades han av tränaren Kim Hellberg.

- Snubben överraskar mig. Han gör det jättebra. I dag är det ju en toppinsats av honom, sa Hellberg.

I den andra omgången fick Hammar fortsatt förtroende i bortamatchen mot Malmö FF, som slutade 0-2. En tuff uppgift för Bajen och med 0-1 i halvtid fick mittfältaren kliva av i halvtid.

I den tredje omgången bänkades Hammar. Elfsborg radade upp chanser i den första halvleken och i den andra hoppade mittfältaren in och var med och bidrog till en bra Bajen-halvlek där man vann med 3-0.

Därefter startade han i 1-2-förlusterna mot Häcken och Halmstad. Sedan valde Kim Hellberg att skola om högerbacken Markus Karlsson till central mittfältare och Hammar hamnade återigen på bänken.

Mot Västerås hoppade han in i slutet mot just Karlsson och försvarade 2-1-ledningen. I 1-2-förlusten mot Värnamo klev Karlsson av i halvtid, men då var det inte Hammar som fick komma in.

Efter förlusten mot Värnamo ville inte Hammar prata med media, något som är ovanligt då han alltid brukar ställa upp på intervjuer.

Nu förklarar han varför.

- Ni reportrar är ganska duktiga på att fiska och vända och vrida på ord så att man får se ut som en idiot i media som klagar på speltid och annat, så det pallade jag inte. Så jag tror att det var moget av mig att inte göra intervju efter den matchen. Förra året hade du kanske fått en smaskig rubrik, men nu valde jag att inte göra det, säger han efter torsdagens träning på Årsta.

Har det varit en jobbig period?

- Jag tror att du kan svara på den frågan själv. Jag tror att du fattar själv.

- Självklart vill man ha mer kontinuerlig speltid, det vill väl alla ha. Men jag gör mitt bästa i träning. Mer kan jag inte göra. Det är inte jag som tar ut elvan, det är någon annan och det enda jag kan göra är att försöka sätta mig i en så bra sits som möjligt när det ska tas ut en matchelva.

På torsdagens träning gav Fredrik Hammar allt. Han sprang mycket. Han kämpade och tacklade spelare, bland annat fick Hampus Skoglund och Oscar Johansson Schellhas känna på varsin flygtur.

- Jag är en professionell fotbollsspelare. Jag ska ju inte gå runt och göra en dålig träningsvecka för att jag är besviken. Det går inte att göra annat än att ge 100 procent på varje träning för att ge sig själv chansen, och där kan jag inte säga något annat än att jag alltid gör det.

- Såg du träningen i dag? Då kanske du ser att jag inte lägger tummen emellan. Varje idiotlöpning som går att ta, den tar jag. När man lämnar Årsta så vill man ha ryggen fri och kunna säga att jag har gjort allt, säger han.

Efter träningen var det Hammar som dröjde kvar längst av spelarna och tog sig tid till att prata med supportrar. Att mittfältaren har starka känslor för Hammarby är ingen hemlighet.

Påverkas du extra av att det är ditt lag?

- Jag tror kanske att jag tar ett större ansvar för hur det är. Men jag försöker alltid bjuda på mig själv och dela med mig av energi när det går lite motigt. För det fina med fotboll är att man varje helg har chansen att ta steg framåt. Det är väl det jag gör.

- Självklart grämer jag mig extra mycket när vi förlorar eftersom det betyder så mycket för mig. Men jag kan inte säga att det känns mer för mig än för någon annan, men det är bara vad jag tror.

Efter sju omgångar har Bajen tre segrar och fyra förluster och ligger elva i allsvenskan.

- Inledningen av säsongen är inte godkänd. Vi har väl vissa ljusglimtar men sen också en del besvikelser, säger Hammar och fortsätter:

- Jag tycker att vi var bra mot Västerås. Första 60 minuterna borta mot Häcken var också väldigt bra och vi gjorde det även bra mot Kalmar och i andra halvlek mot Elfsborg. Så vi har perioder där vi har gjort det riktigt bra. Sedan har vi haft ett antal matcher där vi har varit sämre. Som mot Malmö och Värnamo.

Hur ser du på framtiden?

- För mig är framtiden Norrköping på söndag. Jag ska göra en så bra träningsvecka som möjligt för att ha en så stor chans som möjligt att vara med i elvan.