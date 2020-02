Hammarby-ryktad back flyttar till Danmark: "Velat komma tillbaka till Europa"

Under sommaren och hösten har Jörgen Skjelvik ryktats vara aktuell för Hammarby. Både amerikansk (Corner of the Galaxy) och svensk media (fotbolldirekt.se) har skrivit om att Bajen är intresserat av norrmannen som tidigare spelat för Helsingborgs IF och Kalmar FF.

Men det blir ingen flytt till Tele2 Arena för mittbacken/vänsterbacken. Innan transferfönstret stängde igen i fredags skrev 28-åringen på för danska Odense.

Skjelvik lånas ut i ett år från LA Galaxy i MLS.

- Han har haft en önskan om att komma till Europa igen, säger sportchefen Jesper Hansen till Odenses hemsida.