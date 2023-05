Hammarby segrade i derbydrama - Besara avgjorde med chippstraff

Ett pressat Hammarby tog sig an Djurgården i ett derby på Tele2 Arena under söndagen. Bajen hade bara skrapat ihop sju poäng på sju matcher inför drabbningen, att jämföra med Djurgårdens tio poäng.

I den tionde minuten skapades matchens första farlighet. Då fick August Mikkelsen en möjlighet att klippa till på halvvolley inne i straffområdet, men Hammarby-förvärvets avslut gick en bra bit över.

Därefter åkte hemmalaget på två skadesmällar. Först tvingades mittbackskuggen Mads Fenger kliva av efter en duell och sedan ådrog sig Viktor Djukanovic en skada i baksida lår.

Men trots att de grönvita tvingades till två byten tog man ledningen i den 34:e minuten. På straff, efter att bollen tagit på Djurgårdens Marcus Danielsons ena hand. Kaptenen Nahir Besara stegade fram och placerade in 1-0 i ena hörnet.

- Jag tror den studsar på mitt lår och upp på min hand. Jag spelar inte bollen aktivt upp på min hand. Men de säger att de är straff. Jag kan inte göra så mycket, sa Danielson till Discovery+ i paus.

Djurgården gick för kvitteringen innan paus och exempelvis hotade man genom ett tungt Magnus Eriksson-skott utifrån som Bajen-keepern Oliver Dovin räddade.

På tilläggstid, i den 49:e minuten, kom sedan 2-0 för Hammarby. Nathaniel Adjei stötte in bollen i bortre hörnet på en hörna. En rejäl kalldusch för blåränderna.

- Det är inte tillräckligt bra. Vi hade perioder som är helt okej, andra som är sämre. Vi måste ut med raka ryggar och inte gömma oss. Det är det viktigaste, att vi tror på det, sa nämnde Danielson i paus.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var även han missnöjd med sitt lags spel i första halvlek. I paus sa han följande till Discovery+:

- Vi behöver passa bollen snabbare, springa mer, tackla mycket bättre och visa spelglädje. Det är fullsatt och då måste man visa att det är kul att delta. De är de stora grejerna. Vinner du inte dueller och spelar bollen till en blå så är det jävligt svårt att vinna fotbollsmatcher.

Bortalaget fick också välbehövlig energi tidigt in i den andra halvleken. I den 49:e minuten hittade Victor Edvardsen in med en boll till Oliver Berg i straffområdet, varpå norrmannen sköt bollen över en utrusande Oliver Dovin och in i nät via Bajen-backen Edvin Kurtulus.

Men mitt i Djurgårdens jakt på en kvittering ökade Hammarby på till 3-1. August Mikkelsen sköt in bollen i mål via en olycklig Jesper Löfgren, efter att ha väggspelat sig fram i närheten av straffområdeslinjen. Målet är Mikkelsens första i Bajen-tröjan.

Derbyt skulle dock innehålla mer drama än så. För i den 63:e minuten reducerade inhopparen Haris Radetinac för Djurgården. På en hörna nickade han in 3-2.

Då såg bortalaget ut att ha chansen att rädda åtminstone en poäng, men i den 84:e minuten avgjorde Nahir Besara matchen till Hammarbys fördel. Inhopparen Jusef Erabi ordnade en straff genom att bli fälld av Tommi Vaiho, efter en vass djupledspassning av Shaquille Pinas, och därefter var Besara iskall från punkten. Stjärnan chippade retligt in 4-2 i mitten av målet.

- Han (Tommi Vaiho) försökte psyka mig när jag lade ner bollen. Han tyckte den var för långt fram och då fick jag lägga tillbaka den. Då tänkte jag "okej, om han vill göra 1-0 så ska jag göra 2-1 till mig". Det var skönt, säger Nahir Besara i Discovery+.

Han fortsätter:

- Jag visste att det skulle bli mål. Jag var aldrig orolig.

Tommi Vaiho förklarar vad som hände:

- Bollen låg inte på punkten, den låg tio centimeter framför. Om den ska ligga på punkten så ska den ligga på punkten, säger Dif-målvakten efter matchen.

Hur ser du på att han gjorde en sådan straff?

- Det är surt att man inte tar den. Jag var på väg åt ena håll och så ser jag att han lägger den i mitten.

Några minuter senare, i 88:e minuten, kom ännu ett straffmål. Inbytte Besard Sabovic blev fälld och då klev Marcus Danielson fram och fixade en reducering till 4-3.

Men Djurgården lyckades aldrig hämta upp underläget och förlorade derbyt. Bajen höll tätt i slutskedet av matchen och nu står de grönvita på samma antal poäng, tio, som rivalen i den allsvenska tabellen.

- Vi gick ut i dag och skulle vinna den här matchen, säger Bajens August Mikkelsen till Discovery+.

Han fortsätter:

- Det är fantastiskt. Jag vill ha mer av det här.

Besara igen:

- Definitivt väldigt skönt. Det känns som våra fans förtjänar det, säger han och fortsätter om sin egen insats:

- Det var en väldigt motiverad Nahir Besara i dag- Det känns som många tvivlat på mig och det var dags att steppa upp efter sjukdomen.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Nathaniel Adjei, Edvin Kurtulus, Mads Fenger (Simon Strand 16), Shaquille Pinas - Tesfaldet Tekie, Loret Sadiku (Pavle Vagic 68), Nahir Besara - Viktor Djukanovic (Joel Nilsson 23), Adi Nalic (Jusef Erabi 68), August Mikkelsen (Fredrik Hammar 68)

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Piotr Johansson, Jesper Löfgren, Marcus Danielson, Elias Andersson - Magnus Eriksson (Besard Sabovic 65), Hampus Finndell - Victor Edvardsen (Haris Radetinac 54), Oliver Berg (Lucas Bergvall 81), Gustav Wikheim (Oskar Fallenius 54) - Joel Asoro