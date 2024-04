Han är mest populär i Djurgården - säljer flest tröjor: "Känns fint i hjärtat"

Såld till Tottenham, dit han flyttar i sommar, och imponerande insatser i Djurgården. Det har inte gått mycket mer än ett år sedan Lucas Bergvall skrev på för Djurgården och på den korta tiden har han blivit väldigt populär bland supportrarna.

När Fotbollskanalen kollar upp vem i Djurgården som säljer flest matchtröjor så är det just Lucas Bergvall.



- Lucas Bergvall ligger i topp när man ser till försäljning under det här året. Efter honom delar trotjänarna Haris (Radetinac), ”Mange” (Magnus Eriksson) och ”Mackan” (Marcus Danielson) på andraplatsen, men där nu nyförvärvet Tobias Gulliksen snabbt klättrar och även Tokmac Nguen sedan två veckor tillbaka, säger Tommie Lindberg som är verksamhetsansvarig i Djurgården.

Är det stor skillnad på den som säljer flest och den som är tvåa/trea?

- Just nu säljer ettan cirka tre gånger fler tröjor än de som är placerade på plats två till fem.

När såg ni att nyförvärven Gulliksen och Nguen började bli populära?

- Gulliksen presenterade sig mot AIK i semifinalen av Svenska Cupen och Tokmac mot Häcken, både på planen och i försäljningen av tröjor med deras namn och nummer.

Lucas Bergvall var faktiskt den som sålde flest tröjor även under 2023. Trots att det var hans första år i klubben och att han inte var given i startelvan.



- Lucas Bergvall spurtade in på en förstaplats under 2023, med Haris Radetinac, Magnus Eriksson, Marcus Danielson och Joel Asoro strax bakom, säger Tommie Lindberg.