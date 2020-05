Hareide stänger inte dörren för allsvenskan: "Trivdes fantastiskt i Malmö"

I mars 2016 presenterade det danska fotbollsförbundet Åge Hareide som sin nye förbundskapten. Under åren som dansk förbundskapten har norrmannen tagit Danmark till VM 2018 och han tog även danskarna till EM 2020, som tidigare i år sköts upp till 2021 till följd av coronavirusets utbrott. Tanken var att Hareide skulle få avsluta på "hemmaplan" med ett EM-slutspel, då Köpenhamn arrangerar fyra matcher.

Men i och med att EM sköts upp är Hareides tid som förbundskapten för Danmark i praktiken över, då hans kontrakt löper ut i sommar. När turneringen spelas nästa år i stället kommer hans efterträdare, Kasper Hjulmand, leda det danska landslaget.

- Det har varit ett märkligt år och det blev uppskjutet till 2021, det var inte så mycket att göra åt det. Hela fotbollen lider av det som sker nu, säger Hareide till Fotbollskanalen.

Senare i höst fyller norrmannen 67 år – och ännu är det oklart vad som väntar honom härnäst. Framtiden är i nuläget oviss, likaså Hareides.

- Jag tror det är svårt för alla länder och klubbar att planlägga längre än 2020 i och med det som händer. Med tanke på ekonomin och allt annat som händer just nu, alla ligor som står still, då får man ta det lugnt och se vad som händer.

Något konkret har han inte heller på bordet för stunden.

- Min agent har varit i kontakt med klubbar, men innan EM, som nu blev uppskjutet, ville jag inte ha något större fokus på vad som skulle hända efter mästerskapet. Jag har inte tänkt allt för mycket på det heller, utan har mest försökt att lyssna på de råd som är just nu och försökt undvika att bli sjuk.

Under sin tränarkarriär har Hareide enbart verkat inom Norden. Utöver att ha varit förbundskapten för både Danmark och Norge har han även basat som tränare i följande klubbar: Molde FK, Helsingborgs IF, Brøndby, Rosenborg BK, Örgryte IS, Viking FK och Malmö FF.

- Jag har haft det fint här i Norden, jag har haft möjligheter att testa något annat, men jag tycker att jag haft riktigt fina jobb i Norden. Jag har inte haft något behov att lämna. Men det har absolut funnits bud utifrån Norden också, även nu nyligen, men allt lades ner med tanke på att coronaviruset stoppade allt.

Vilka klubbar eller länder det rör sig om vill Hareide inte gå in på, klart är i alla fall att han inte stänger dörren helt för en comeback i allsvenskan.

- Allsvenskan och Superligaen är de mest uppmärksammade i Norden. Jag har varit där och känt på det och tiden i Malmö FF var helt fantastisk. Jag trivdes verkligen i Skåne. Vi får se vad som händer i framtiden. Samtidigt har jag varit där och känt på det, då kanske det vore roligt att testa något nytt också.

Kanske någon av Stockholmsklubbarna?

- Då måste jag nog ta ett snack med Malmö-fansen först, haha. Jag tror det hade varit svårt för mig att komma till Stadion med en Stockholmsklubb. Det vore inte optimalt. Igen, mina två år i Malmö var fantastiska. Det är en väldigt speciell förening, speciell stad, med all den uppbackningen som de har. Det är härligt att tänka tillbaka på.

Ångrade du att du lämnade MFF?

- Nej, jag fick möjligheten att ta över det danska landslaget och jag tror MFF förstod att jag ville det.

Så här långt i karriären, vad är du mest stolt över?

- Det är nog när vi blev mästare med MFF, vi var ett väldigt sammansvetsat lag. SM-guldet i Helsingborg håller jag också högt, det var svårare utgångspunkt där då de inte hade vunnit på länge. Och sedan Champions League-minnena med MFF också, men även VM med Danmark.

Till sist, vad ser du mest fram emot nu under denna ovissa tid?

- Det vet jag faktiskt inte. Jag hoppas bara att samhället kan komma tillbaka till det normala. Det är så många som drabbas av det här. Många klagar på att man inte får se på fotboll, men det finns folk som blir av med sitt arbete och det finns värre saker, det gäller att tänka på alla.