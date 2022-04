Helsingborg tog säsongens första poäng - besegrade Elfsborg på Olympia

Den allsvenska nykomlingen Helsingborgs IF hade fått en tung start på allsvenskan 2022. Skånelaget inledde med tre raka förluster mot Hammarby IF, IFK Göteborg och IK Sirius. Den trenden ville de vända på under torsdagskvällen när IF Elfsborg kom på besök. Ett Elfsborg som inlett med en förlust mot Mjällby AIF, ett kryss mot Malmö FF och en seger mot IFK Värnamo.

Matchens inledande tjugo minuter var händelsefattiga. Inget av lagen skapade någon stor målchans. Elfsborg fick ett halvläge när Simon Strand hittade ytterbackskollegan Johan Larsson i straffområdet med ett inlägg, men avslutet blev inte tillräckligt hotande.

Men fem minuter senare slog Helsingborg till som en blixt från klar himmel. Vänsterbacken Viljormur Davidsen hittade fram till Taha Ali i straffområdet, som vände bort en Elfsborgsförsvarare och placerade in 1-0 till Helsingborg med sitt första allsvenska mål någonsin.

Elfsborg jagade därefter en kvittering. Med dryga timmen spelad tilldelades de en straff då Ravy Tsouka tagit stoppat ett inlägg med handen. Domaren såg inte situationen först, men efter överläggning med linjedomaren tilldömdes Elfsborg straffen.

Fram till punkten klev André Rømer. Dansken sköt en hård straff åt vänster, men Kalle Joelsson läste den och räddade.

Strax därefter prickade Johan Larssons hörna pannan på mittbacken Leo Väisänen, som fick till ett bra avslut. Joelsson i Helsingborgsmålet stod dock för ytterligare en avgörande räddning när han sträckte ut sin fulla längd och avvärjde avslutet.

Elfsborg fortsatte att forcera. Inbytte Alexander Bernhardsson kom nära att göra mål när ett inlägg från Rømer nådde honom vid den bortre stolpen. Den unge yttern lyckades inte vinkla ner avslutet, dock, och nickade över från nära håll.

Slutligen var Johan Larsson nära på att kvittera med en frispark från straffområdeslinjen på tilläggstid. Elfsborgskaptenen fick till ett bra avslut och skruvade bollen över muren, men bollen smet precis utanför stolpen.

Helsingborg höll ut och tog sin första seger - tillika sina första poäng - den här säsongen. Något som innebär att de klättrar upp på tolfte plats i tabellen, en placering bakom Elfsborg.

Härnäst väntar BK Häcken på hemmaplan för Helsingborg, medan Elfsborg tar emot Gif Sundsvall på Borås Arena.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Tsouka, Suljic, Weberg, Davidsen - Lingman, Ejupi, Jönsson - Al Hamlawi, van den Hurk, Ali.

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Lagerbielke, Strand - Söderberg, Rømer, Olsson - Alm, Frick, Ondrejka.