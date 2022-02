Hetsigt i Häckens match - då fick Friberg en livvakt: "Vad vill du?"

Häckens match mot Rostov slutade mållös, och det som kanske stack ut mest var hur fysiskt det ryska laget spelade. Häckens spelare flög i marken flera gånger, och den som fick mest stryk var lagkapten Erik Friberg.

I den första halvleken fick Friberg två rejäla smällar. Och båda gångerna backades han upp av mittfältskollegan Gustav Berggren som hamnade i bråk med motståndare.

Första gången rusade Berggren fram till anfallaren Danila Sukhomlinov, som precis hade sparkat ner Friberg, och sedan lät det så här:

Berggren: "What is this!?"

Sukhomlinov: "Fuck off!"

Berggren: "Fuck of you!"

Sukhomlinov: "What do you want!?"

Andra gången var det mittfältaren Nikolay Komlichenko som sparkade ner Friberg, och sedan fick en ursinnig Berggren efter sig som skrek: "what the fuck" och "fuck off".

- Det var en tuff och fysisk match och Rostov spelade på gränsen. Det kunde ha gått riktigt illa, säger Berggren efter matchen.

Vad sa du till deras spelare?

- Jag skrek något, ett par gånger faktiskt. Jag tappade det lite.

Är det viktigt att skydda just Friberg?

- Ja, det är klart. Han är extra viktig. Han har ju tagit hand om mig extra mycket, så då får ju jag betala tillbaka på något sätt.

Ska vi kalla dig för Fribergs livvakt?

- Det vet jag inte, men om det är någon som är på Friberg då smäller jag till den.

Erik Friberg tycker att Rostov spelade tufft, och är glad över att han blev uppbackad av Gustav Berggren.

Har du fått en livvakt i Berggren?



- Ja, det tackar vi för. Det var ju några sena tacklingar. Jag blev inte skadad, men jag låg och tänkte om jag var skadad. Men det var jag inte, säger Friberg.