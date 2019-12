HIF-basen om Jönsson-uppgifterna: "Kittlande frågeställning - men..."

Rasmus Jönsson kan bryta sitt avtal med Buriram United. Men HIF-basen Krister Azelius känner inte till uppgifterna. - En kittlande frågeställning, men innan det kittlat mig behöver det rinna mer vatten under broarna, säger han till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF-profilen Rasmus Jönsson, 29, lämnade förra sommaren HIF för spel i thailändska topplaget Buriram United. Då hade Jönsson endast tillhört HIF i ett år sedan återkomsten till klubben efter flera år utomlands.I år blev det däremot varierat med speltid för Jönsson i Thailand och under onsdagen uppgav Alltomhif.se att Jönsson förhandlar med Buriram United om att bryta avtalet, som sträcker sig över 2020, för att gå skilda vägar. Det är något Fotbollskanalen också har uppgifter om.

Enligt sajten föll inte Jönsson tränaren Božidar Bandović i smaken och därmed kan anfallaren nu lämna klubben och möjligen vara aktuell för en comeback i HIF.

HIF:s ordförande Krister Azelius har hört talas om Allt om HIF:s uppgifter, men har ingen vetskap om huruvida Jönsson kan lämna den thailändska klubben.

- Jag har inte sett artikeln, men hört talas om den. Jag har ingen information rörande den frågeställningen och om så är fallet. Jag är helt blank i den frågan. Jag har ingen aning om hur diskussionen går mellan Rasmus och den thailändska klubben. Jag tänker mig också att jag hade känt till om vi för skarpa diskussioner på någon nivå med honom. Det är ingenting jag känner till, säger Azelius till Fotbollskanalen.

Har du haft någon kontakt med Rasmus senaste tiden?

- Jag har inte haft några egna kontakter med Rasmus sedan han var nere i somras och bekantade sig med klubben. Då önskade jag honom lycka till. Annars har det inte varit någon kontakt via telefon, sms eller e-post. Jag har inte följt honom så noga i rapporteringen, men jag är lite förvånad över Allt om HIF:s utspel. Jag kan inte säga att det inte finns någon sanning i det de säger, men för mig är det obekanta uppgifter.

Kommer HIF att ta kontakt med Rasmus nu?

- Det är en operativ fråga och därmed är det den operativa delen av sportgruppen med Olof Mellberg i spetsen som får bedöma hur vårt eget intresse ser ut och hur vi ska agera i en sådan situation. Det är rimligen några steg innan det här blir en fråga av den digniteten att det hamnar i den stora fotbollsgruppen där jag också ingår och styrelsen. Sådana beslut får fattas av den sportsliga organisationen.

Azelius fortsätter:

- Om Rasmus kontaktar mig skulle jag prata med honom, men ändå lotsa in det i den sportsliga gruppen. Just nu finns inga sådana kontakter. Sedan är det en annan sak att jag personligen tycker att Rasmus, med sin härkomst och historia med oss naturligtvis, är en kittlande frågeställning, men innan det kittlat mig behöver det rinna mer vatten under broarna.

Det är inte läge för supportrarna att börja hoppas?

- Jag är noga med det. Jag kan inte säga någonting. Om jag inte har något att säga, så är det bäst så. Det är inte minst av respekt för supportrarna. Jag är inte rädd för att antyda, men jag har inget att antyda. Jag vet inte och det är lika viktigt att vara noggrann i det.

Jönsson uttalade sig nyligen för HD om första halvåret i Thailand. Då sa han bland annat att han trivs "överraskande bra", men att tanken med flytten förstås inte var att sitta på bänken. Samtidigt sa han att han tror på en fortsättning i klubben.

- Jag har ju kontrakt ett år till så det är vad jag är inställd på. Samtidigt vet man att saker kan hända från en dag till en annan och något annat plötsligt kan vara på gång. Men i nuläget är det inget annat än det som gäller, sa han till HD och fortsatte:

- När jag fick chansen till ett bra kontrakt så vill jag ju inte gå in och bryta det.

Fotbollskanalen har under en längre tid sökt Rasmus Jönsson utan framgång.