HIF mot jätteförlust på 13 miljoner: "Arbetar för att rädda elitlicensen"

Så skriver SvFF om elitlicensen:

"Föreningarna får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 31 december. Förening med negativt eget kapital den 31 december ska senast den 31 mars nästföljande år till Licensnämnden ge in en handlingsplan som beskriver hur föreningen under innevarande kalenderår ska eliminera det negativa egna kapitalet. Om Licensnämnden bedömer handlingsplanen som orealistisk eller om föreningen själv anger att det är omöjligt att eliminera det negativa egna kapitalet vid årets slut, ska föreningen senast den 1 oktober till Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti samma år som inte visar negativt eget kapital. Detta bokslut ska vara undertecknat av styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Förening som har negativt eget kapital den 31 december det år som man arbetat under handlingsplan ska senast den 1 oktober nästkommande år till Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Detta bokslut ska vara undertecknat av styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller godkänd revisor."

Källa: SvFF.