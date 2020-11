HIF-ordföranden: "Vi kommer inte spela rysk roulette med pandemin"

Emil Holm blev i går, söndag, stor matchhjälte för IFK Göteborg när han gjorde matchens enda mål i mötet med Helsingborgs IF på Olympia. Segern innebar att Blåvitt nu är tre poäng ovanför kvalstrecket med tre matcher kvar att spela.

För HIF är läget desto värre. Skåningarna är i nuläget jumbo och har två poäng upp till Kalmar FF som placerar sig på kvalplats. Upp till Blåvitt på säker mark är det alltså ytterligare tre poäng.

HIF kvarstående spelschema? Elfsborg borta, Falkenberg hemma och IFK Norrköping borta. Ännu är det inte avgjort, men risken finns att Helsingborgs IF nästa år spelar i superettan.

- Superettan är definitivt i spel, det är ingen tvekan om det. Det är ju ingen idé att vara fånig och försöka trolla bort problematiken utan tittar du på det nu är vi ju på superettanplats, punkt slut, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till HD.

På frågan om klubben överlever en degradering, ur ett ekonomiskt perspektiv, svarar Azelius:

- Vår grundinställning är att vi måste vara rustade för att förändra organisationen. Tittar man på degraderingen som sådan är vår bedömning att vi överlever den ekonomiskt. Men lägger du på en dimension i detta med ovissheten kring covid är nog pandemifrågan för idrotts-Sverige och oss själva ett ekonomiskt allvarligare hot än en degradering. Även om en degradering är illa och kommer behöva rätt så kraftfulla åtgärder.

HIF-ordföranden berättar även att klubben för en tid sedan började med ett arbete utifrån fyra olika tänkbara scenarier: spel i allsvenskan med eller utan publik, och spel i superettan med eller utan publik.

Hur Azelius och HIF resonerar kring om det blir superettan?

- Vi måste ta utgångspunkt från ett rent bord. Vi har inte råd med heliga kor här nu. I engelskan säger man ofta "nice to have or need to have". Vi kommer nog inte bara kunna ta bort nice to have-grejer utan skulle vi hamna i superettan måste vi nog ta bort need to have-grejer om inte man vill spela rysk roulette med pandemin och det kommer vi inte göra. Vi måste ha med den i spel. Neddragningarna måste nog göras på många olika håll i så fall.