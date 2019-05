HIF:s besked: Granqvist missar KFF-matchen - ytter osäker

Helsingborgs svenske landslagsback Andreas Granqvist inledde säsongen som startman i HIF, men har missat lagets två senaste allsvenska matcher med anledning av ljumskproblem. I går kom rapporter om att han fortsatt är osäker och nu står det klart att han missar lördagens match.

HIF-tränaren Per-Ola Ljung berättade i dag, i ett videoklipp på HIF:s hemsida, att "Granen" missar matchen, men att även Alexander Farnerud, Pär Hansson och Kundai Benyu som sedan tidigare finns på skadelistan.

Ljung berättar samtidigt att Noel Mbo och David Boysen är magsjuka. Däremot har han en förhoppning om att Boysen kan spela matchen. Det gör att endast 17 spelare är uttagna i matchtruppen.

- Vi vet att Noel (Mbo) och David är magsjuka. Noel är borta, men vi har vissa förhoppningar om David att det kanske blir bättre i kväll eller i morgon förmiddag och att han kan vara med i truppen. Därför har vi den öppningen i truppen för David, säger han i klippet.

HIF:s matchtrupp: Tom Glover, Fredrik Liverstam, Johan Persson, Andreas Landgren, Anders Randrup, Mamudu Moro, Rasmus Jönsson, Adam Eriksson, Mohammed Abubakari, Max Svensson, Wanderson do Carmo, Charlie Weberg, Kalle Joelsson, Filip Sjöberg, Adham El-Youssef, Markus Holgersson, Andri Bjarnason.

Helsingborgs bortamöte med Kalmar börjar klockan 16.00 under lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.