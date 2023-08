Hjelmberg förklarar Sabo-affären: "Väldigt bra 'business case'"

Hammarby IF plockade för runt ett år sedan in mittfältstalangen Moustapha Amadou Sabo, 18, från Salitas akademi i Burkina Faso, och i år har löftet kommit till spel med Hammarby TFF i ettan. Sabo skrev i grunden på ett femårsavtal, men under torsdagen gick Bajen ut med att spelaren lämnar för belgiska mästaren Royal Antwerp på lån med en köpoption.

Nu förklarar sportchefen Mikael Hjelmberg den lite udda övergången från ettan till Jupiler Pro League med att Antwerp fick upp ögonen för Sabo via U-landskamper i Afrika.

- Jag vet att Antwerps intresse dök upp när de såg Sabo i landslagssammanhang, då han var iväg och spelade afrikanska U23 med Niger i Marocko, och sedan åkte på U20-spel i Elfenbenskusten, och gjorde träningslandskamper i Kongo, där de mötte Frankrike och Tunisien. Han fick okej av oss att göra det, då HTFF var lediga under den perioden, säger Hjelmberg till Fotbollskanalen och fortsätter:

- När han kom tillbaka behövde vi utvärdera hans vår i HTFF, och i och med att han inte är svensk kan han inte stå på listan som gör att han kan dubbla (spel i ettan och allsvenskan). Vi fick därmed ta ställning till om han skulle vara i A-laget, och då behöver han vara så pass nära de andra mittfältarna i konkurrensen med goda möjligheter till spel. Om han inte är det är det nog bättre att säkerställa speltid, vilket är HTFF. Sedan dök Antwerp upp med ett upplägg som spelaren tyckte lät väldigt intressant, och det blev också den bästa helhetslösningen för alla, även för Hammarby ekonomiskt.

Hjelmberg menar vidare att en skada i vintras satte stopp för Sabo vad gäller spel med Hammarbys A-lag under vårsäsongen i allsvenskan.

- Anledningen till att vi plockade in honom var att vi trodde att han skulle kunna bli en bra A-lagsspelare med potential. Men sedan har han gått igenom rätt mycket skador, och fick operera sig i februari, då vi var på läger med A-laget i Marbellla och han skadade sig. Det var en akutoperation och han blev borta i nästan två månader, säger han och fortsätter:

- Han hade en ambition om att visa upp sig, konkurrera och bli en A-lagsspelare, men den chansen rök i och med skadan. När vi behövde ta ett beslut var vi skulle skriva honom, så ville vi säkerställa utveckling och speltid, och då bedömde vi att det var svårt i A-laget med konkurrensen där, samtidigt som han var skadad i två månader. Då blev det HTFF under våren, där han gjort det ganska bra. Sedan kom Afrika-turnén med landskamper i olika länder och sedan Antwerp-situationen.

Varför blev det lån och inte en försäljning direkt?

- Det var egentligen Antwerp, som föreslog att låna honom, och vi kände att det var ett upplägg som passade oss bra också. Han kan komma tillbaka om ett år, och om han gör det är han förhoppningsvis en bättre spelare med mer erfarenhet och får konkurrera i Hammarby igen. Skulle de aktiviera optionen gör Hammarby ett väldigt bra "business case" av det, säger Hjelmberg.

Handlar det om miljoner kronor in vid en försäljning?

- Ja, ja, ja, herregud, det gör det definitivt.

Hjelmberg tror även att det kan bli fler övergångar från HTFF ut i Europa i framtiden.

- Ja, men absolut, och jag ser inte det som ett misslyckande, utan ett bra misslyckande. Man tar in spelare från andra länder med ett syfte att de ska bli A-lagsspelare i Hammarby, men sedan kan vägen dit se olika ut. Vissa går rakt in i A-laget, medan andra behöver ett halvår eller ett år i HTFF, som Adjei (Nathaniel) och Aziz (Ouattara). Jag tycker att det fungerar väldigt bra, men det är inte alla spelare från andra länder som vi plockar in som slår fullt ut i A-laget och säljs för massa miljoner. Skador kan hända och det kan bli hack i skivan, men om vi kan sälja spelare från HTFF till andra klubbar i Sverige eller i Europa, så är det bra "business case". Då ser jag det som ett bra misslyckande.