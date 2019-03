Holgerssons ovanliga karriär – från kustjägarna till ett fotbollsäventyr: "Jäkligt glad att jag fick en andra chans i fotbollen"

Få svenska fotbollsspelare har upplevt liknande saker som Markus Holgersson har gjort, när det kommer till mixen av sportsligt och socialt.

- Jag har så att det räcker till att skriva en bok om det.



Som 18-åring tvingades han lämna Helsingborgs IF. Han la fotbollen vid sidan av, gjorde lumpen i kustjägarna i 15 månader, och när han kom tillbaka så tränade han med division 4-laget Höganäs BK. Inte för att spela matcher, utan för att hålla igång kroppen och ha kul. Sedan kom Ängelholms FF in i bilden.



- Jag är jäkligt glad att jag fick en andra chans i fotbollen, för det var verkligen en andra chans. Jag hade ju börjat studera (idrottsvetenskap) i Halmstad och spelade bara för att det var roligt. Sedan vann vi en serie, vi vann en andra, vi slutade fyra i superettan, och så ringde HIF, och så var jag inne i leken. Jag var ju inte proffs innan jag var 24 år.



Han blev ordinarie i HIF och sedan ville Hans Backe få över honom till USA och New York Red Bulls, vilken blev starten på en karriär där Holgersson har provat på olika fotbollskulturer och bott i fem andra länder.



- Jag har valt ställen där jag känner att det ger någonting mer. Jag hade ändå andra klubbar att välja på när jag gick från HIF efter 2011, men New York... Det är "once in a lifetime".



- Och när vi pratar talang så är det en sak jag gillar med USA. De säger "talent" som något du förädlar, något du gör något bra av. I Sverige pratar vi om talang som något som du har fått. Jag gillar den amerikanska stilen mer. Det är en bra egenskap att förstå vad du är bra på, så du kan utnyttja det på rätt sätt. Jag tror jag har maximerat mina styrkor rätt bra. Det är nog därför jag har kommit så nära max som jag kan, tror jag.



Det blev två år som ordinarie i MLS, primärt som mittback, och det gav honom också en chans i England. Wigan behövde ytterligare en försvarare och lagets manager Uwe Rösler gillade Holgersson. Det slutade bara med ett inhopp på cirka 20 minuter, men det hade kunnat bli fler matcher.

Han skulle ha startat en FA-cupmatch mot Manchester City, men till slut satte Rösler istället ner en mittfältare i backlinjen. Några veckor senare var det åter en startplats på gång, men då satte Holgersson en jordnöt i halsen, och tvingades åka till sjukhus för att sövas för att få ut den igen.



Det blev inget nytt kontrakt med Wigan efter ett halvår i klubben. En spansk klubb kom med ett erbjudande, men Holgersson testades istället ett provspel med Huddersfield som inte gav något. Han skrev på för HIF igen, men hade en känsla av att han inte var klar med att spela utomlands.



Det blev bara fyra matcher i HIF innan han fick ta ett snabbt beslut: flytta till Cypern och Anorthosis Famagusta, eller stanna? Det blev Cypern.



- Just då hade det kanske varit smartare att stanna i HIF och utveckla mig själv, och kanske kunnat bli såld eller gå vidare senare.



Han ångrar dock inte flytten till Cypern. En bra klubb med en relativt stor supporterskara, och han var ordinarie där under sina två år.



- Men det var en lite annan mentalitet. Vi gick utan lön i tre-fyra månader, presidenten kom in och skällde på oss, det var många spännande grejer...



Under andra året flyttade också hans tjej ner dit. Hans tidigare år utomlands hade han klarat av på egen hand.



- Man blir rätt ensam som fotbollsspelare, det tror jag många svenska spelare har tufft med när de kommer ut. Man frågar kanske inte rakt hur man mår här heller, men man har ändå ett annat umgänge och ett säkerhetsnät. Det har du inte när du kommer ut. Din familj är inte nära, dina vänner är inte nära, så de ser inte vad som händer, de kan inte läsa av grejer.



Sedan blir det väl i vissa klubbar att de säger ”du ska in och göra en bra match, så gör det”, utan att tänka mer på det?

- Så är det. Det är ingen som ser bakgrundsfaktorer. Så är det tyvärr även lite i Sverige. Det har blivit aggressivare ton, men man har nu gått mer från att kolla mycket på det fysiska till att kolla lite mer på det mentala. Man är utsatt som fotbollsspelare och elitidrottare. Om man tittar på sociala medier, hur snabbt det går och det sprids till höger och vänster. Det är många gånger det blir fel och man glömmer även bakgrundsfaktorerna. Då är det bra att ha någon som stöttar en och är med i det.

Efter Cypern blev det även ett år i Danmark och Ålborg, och ett år i Lorca i spanska andradivisionen. Socialt var det fantastiskt i Spanien, då de kunde åka med bil till de flesta stora spanska städer på bara några få timmar. Sportsligt fungerade det. Han startade 16 av 43 matcher, men hade bland annat en bruten lilltå och kom till slut inte överens med lagets tränare.



- Det är ett så jäkla bra område.



- Och fotbollsmässigt var det en bra liga. Jag gjorde mina matcher där och det kändes bra, men det var mycket med agenter, mycket med en kinesisk president, det var många som skulle vara med och påverka.



Holgersson pratar om många lärdomar under de här åren. Att man får acceptera risken att saker inte fungerar som man är van vid, och det man får tillbaka istället är många lärdomar och fina platser att bo på. Han har blivit mer avslappnad, mer flexibel, och har mer tålamod med saker. Han hade förmodligen rest runt mycket oavsett om det blivit en fotbollskarriär eller inte, men fotbollen har gjort att han har kunnat stanna på platserna under en längre tid.



Sedan i somras är han dock tillbaka i Helsingborg, förmodligen som mittback eller högerback, och jobbar även vid sidan av fotbollen. Han har under sina år som fotbollsspelare bland annat studerat företagsekonomi och arbetsrätt, med ambitionen att alltid ligga ett steg före. Han hoppas också att alla hans erfarenheter ska kunna påverka HIF till det positiva under 2019.



- Vi har många unga, vi har många äldre. Vi saknar de i mitten, men jag tror vi kan hjälpas åt att bli ett starkt. Jag tror det blir viktigt i längden, när det blir lite tufft längre fram i säsongen, att många spelare varit med tidigare och att det är till vår fördel.



Den sista uppladdningen för HIF inför den allsvenska säsongen är i dag torsdag, mot FC Köpenhamn. De spelarna som saknas för HIF är Pär Hansson (nackskada) och Andreas Granqvist (landslagsspel). Matchen sänds via C More och startar 18.30.