IFK Norrköping vann stort mot J-Södra - Adegbenro tvåmålsskytt

Under lördagen träningsspelade IFK Norrköping hemma mot Jönköpings Södra – och laget vann stort.

Knappt tio minuter in i matchen tog laget ledningen då Henrik Castegren nådde högst på en hörna och knoppade in 1-0-målet.

Och Peking skulle fortsätta ösa på i första halvlek.

Drygt 20 minuter in i matchen kom 2-0 genom Carl Björk och drygt halvtimmen in i matchen satte Samuel Adegbenro dit 3-0. Detta då han vinklade in bollen efter en svag bakåtpassning från en försvarare i J-Södra.

Bara ett par minuter in i andra halvlek gjorde också Adegbenro sitt andra mål i matchen. Detta då han fick en boll i djupled, rundade J-Södras målvakt och rullade in 4-0.

I slutet av matchen kunde sedan Emanuel Chabo, 18, fastställa slutresultatet till 5-0 med ett vackert avslut i bortre hörnet.

Nästa helg genrepar Norrköping mot AFC Eskilstuna inför den allsvenska premiären då Peking ställs mot Sirius.