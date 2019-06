Ingen Binaku och Fransson avstängd - här är IFK Norrköpings trupp mot AIK

Senare under tisdagen drabbar IFK Norrköping samman med AIK på Friends Arena. Till mötet kommer varken Alexander Fransson eller Egzon Binaku komma till spel. Fransson är avstängd och måste stå över medan Binaku inte är med i truppen. Binaku saknades även i IFK Norrköpings träningsmöte med Falkenberg på grund av fotbekymmer.

Managern Jens Gustafsson har valt att ta ut 19 spelare till mötet, vilket gör att en ska gallras bort i matchtruppen.

IFK Norrköpings 19-manntrupp: Isak Pettersson, Henrik Castegren, Rasmus Lauritsen, Lars Krogh Gerson, Christoffer Nyman, Kasper Larsen, Gudmundur Thorarinsson, Johannes Vall, Simon Skrabb, Jordan Larssonm Kalle Holmberg, Kevin Álvarez, Simon Thern, Ian Smith, Andreas Blomqvist, Filip Dagerstål, Manasse Kusu, David Mitov Nilsson, Sead Haksabanovic

AIK-IFK Norrköping sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 18.30 under tisdagen.