Ingen flytt - Ahmedhodzic om varför han fortsätter i MFF: "Var nära, men bättre att stanna"

Men MFF har satt ett högt pris på sin mittbacksjuvel, och motiven för att stanna vägde över för Ahmedhodzic själv ju längre sommaren gick. Till slut valde han att inte lämna moderklubben under transferfönstret.

Han säger att det inte finns någon besvikelse i att inte ha blivit såld under sommaren.

- Under den här tiden har jag ändå hunnit tänka lite. Det är just att Champions League väger en stor del i det, speciellt när man får spela med klubben man växt upp med. Det är bara fantastiskt att man varit med på hela resan in till Champions League - att då bara lämna kändes lite konstigt. Ifall jag stannade kändes det som en win-win-situation. Det gäller bara att spela bra i Champions League och i resten av allsvenskan.