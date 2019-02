Ishizaki kan göra sin sista säsong: "Inget beslut innan säsongen är slut"

Elfsborg-mittfältaren Stefan Ishizaki, 36, gör i år sin 21:a säsong på elitnivå, men möjligen också den sista som spelare i karriären. Ishizaki har avtal med Elfsborg över den här säsongen och har ännu inte bestämt sig för hur framtiden ser ut efter det.

- Jag försöker väl inte att lägga så stort fokus på om det är sista säsongen eller inte. Jag vill att det ska bli ett så bra år som möjligt, både för laget och individuellt. Jag är 36 år och har kontrakt över det här året, men man kan dra många slutsatser. Jag ser fram emot det här året och ska göra mitt allra bästa för att laget ska gå så bra som möjligt, säger han till Fotbollskanalen.

Ishizaki planerar inte, i likhet med vad Markus Rosenberg gjorde inför förra säsongen, att meddela i ett tidigt skede om han planerar att lägga av efter säsongen.

- Jag kommer inte att ta ett beslut inom kort om jag ska fortsätta eller inte. Man kan absolut föra en dialog med Elfsborg och så vidare, men det är inget beslut jag kommer att ta nu. Det är många aspekter med att jag har småbarn, så man ska tänka på det också och att det ska finnas ett liv efter fotbollen med lediga helger. Det är bra när barnen är små och det får man också ta i beaktning när man ska ta beslut senare. Jag kommer, som det känns nu, inte att ta ett beslut innan säsongen är slut.

Ishizaki har ännu inte diskuterat ett nytt avtal med Elfsborg, men däremot en möjlig roll i föreningen efter spelarkarriärens slut.

- En grej som vi diskuterade lite lätt när jag skrev på var att eventuellt börja jobba för klubben efter karriären. Det finns nog fortfarande på bordet. Samtidigt är ekonomin i Elfsborg som den är och det kanske inte finns kapital att anställa nytt folk, så vi får se efter säsongen. Det kanske blir att man slutar och jobbar för klubben eller så blir det en civil karriär. Allt sådant får man se efter säsongen.

Ishizaki är just nu fokuserad på att göra ett bättre år än i fjol med Elfsborg, då Boråsklubben hade det tufft och slutade på tolfteplats i allsvenskan.

- Jag tycker att det ska bli jätteroligt och hade jag inte varit motiverad i år, så hade jag nog inte spelat heller. Jag ser väldigt mycket fram emot säsongen. Efter ett tungt år i fjol, så vill man revanschera sig. Det ska bli bättre än förra året, säger han.

- Vi ser positivt på säsongen. Förra året var förra året. Vi kommer verkligen att kriga för att hamna så högt upp som möjligt, även om vi än så länge inte har en målsättning. Vi ska hamna högre upp än förra året och sedan är det svårt att sia om hur högt upp det är med tanke på att det är många lag som krigar i toppen som har gjort många bra värvningar, fortsätter han.

Ishizaki spelade förra helgen från start i Elfsborgs första tävlingsmatch för säsongen och stod för två mål i Boråsklubbens 5-1-seger mot Hässleholm i svenska cupen. Härnäst väntar till helgen cupmöte med Frej hemma på Borås Arena.

Elfsborgs möte med Frej börjar klockan 14.00 på lördag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.