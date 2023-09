Jansson om guldstriden: "Emotionell? Har blivit känslokall när det kommer till fotbollsbiten"

Hur emotionellt blir det för dig att gå in i en guldstrid nu?

- Coolt, återigen en av de grejerna som jag flyttade hem för. Emotionell? Nej, jag tror att jag blivit ganska känslokall med åren när det kommer till fotbollsbiten. Att man går in i sin bubbla och man zoomar ut lite från omgivningen. Jag har mycket vänner och släkt i Malmö men på ett sätt zoomar man ändå ut lite, för man kan inte ta in allt och ta sig an allt.

Annons