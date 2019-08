Jeremejeff aktuell för flytt - men med mot MFF: "Så som det ser ut nu"

Alexander Jeremejeff är aktuell för Dynamo Dresden, erfar Fotbollskanalen. Men under söndagen lär han spela mot Malmö FF. - Så som det ser ut nu kommer jag det, säger han till GP .

Häcken-anfallaren Alexander Jeremejeff har under den här säsongen kopplats ihop med en flytt utomlands. Göteborgs-Posten har bland annat rapporterat om intresse från polska och ryska ligan, men även från engelska Championship och tyska 2. Bundesliga.

Fotbollskanalen kunde också under fredagskvällen avslöja att spelaren är aktuell för en övergång till tyska klubben Dynamo Dresden, som till vardags spelar i just 2. Bundesliga - och enligt GP är affären "mycket nära" att slutföras, då Dresden ska ha matchat Häckens utköpsklausul på spelaren.

Men trots det ser Jeremejeff ut att vara med ute på planen under söndagen mot Malmö FF på Bravida Arena i allsvenskan. Anfallaren bekräftar för GP att han är en del av lagets matchtrupp till toppmötet.

- Ja, så som det ser ut nu kommer jag det (vara med mot Malmö), säger han till GP.

Jeremejeff menar att han inte påverkas särskilt mycket, för söndagens match, av att han snart kan lämna Hisingenklubben.

- Man har blivit distraherad förr när man ska spela match - och då inte kunnat vara med. Man lär sig hantera det, säger han.

Jeremejeff återvände sommaren 2018 till Häcken från Malmö FF och är hittills i år noterad för åtta mål och fyra assist i allsvenskan.

Häckens möte med Malmö FF börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.