JUST NU: HBK vänder mot KFF

Sex omgångar in i allsvenskan ligger Kalmar FF sist, med bara en seger och fem förluster så här långt.

Halmstads BK har å sin sida inlett starkt. Nykomligen ligger tvåa efter Malmö med fyra vinster och två förluster på sex matcher.

Efter dryga tio minuter fick KFF ett bra läge till att ta ledningen. Dino Islamovic blev fri inne i straffområdet, men forwarden tog lite för god tid på sig och avslutet gick på täckande HBK-spelare. Returen gick ut till Islamovic som tryckte av på nytt, den gången lyckades Tim Rönning rädda trots att bollen fått en lurig styrning via egen spelare.

Kort därefter tog KFF ledningen. Jacob Trenskow hittade Simon Skrabb, som befann sig vid straffpunkten, med en finurlig passning. Finländaren avslutade på ett tillslag och bollen slank in bakom Rönning. Skrabb firade med att ta bollen under tröjan. För en vecka sedan meddelade han och partnern Lovisa på Instagram att det familjen väntar tillökning och de gjorde det med att citera Dj Khaleds patenterade rader "Another one".

Men glädjen blev kortvarig för hemmalaget. Kort efter 1-0-målet kvitterade Viktor Granath genom att nicka in ett inlägg. HBK-strikern nöjde sig dick inte med ett mål. Efter 35 minuters spel höll han sig framme på en retur som Jakob Kindberg lämnade på ett inspel från Vinicius Nogueira och satte dit 2-1.

Trenskoe hade ett giftigt avslut några minuter före paus, men det gick över ribban.

Startelvor:

Kalmar: Kindberg - Motaraghebjafarpour, Saetra, Sjöstedt, Jansson - Romario, Gojani, Skrabb - Trenskow, Islamovic, Jensen

Halmstad: Rönning - Wallentin, Baffoe, Olsson - Ofosu-Ayeh, Allansson, Svedberg, Al-Ammari, Nogueira - Granath, Mohammed