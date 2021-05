JUST NU: Mjällby sätter bisarrt mål - nära att välta målet

I senaste omgången tog Mjällby säsongens första seger, när man hemmaslog Degerfors (1-0). Tyngre gick det för Östersund som föll hemma mot Varberg. (1-2). På söndagseftermiddagen ställdes lagen mot varandra. När startelvorna kom var det mest anmärkningsvärda att målvakten Aly Keita saknas i Östersund. Istället fick Sixten Mohlin chansen mellan stolparna. Vem som tog plats som målvaktsreserv på bänken? Ingen.

Efter 37 minuter kom det första målet. Kadir Hodzic hittade in med ett inlägg från vänsterkanten och vid den bortre stolpen dök Jacob Bergström upp och nickade in 1-0. I samma veva flyttade anfallaren även på målet när han ramlade in i stolpen.

Mjällby var nära att utöka strax innan paus, men när domare blåste av för halvtid stod det fortsatt 1-0 till Mjällby.

- Man är ju hjärndöd va, så man kör ju bara, sa målskytten Bergström till Discovery+ i paus när han fick se situationen och fortsatte:

- Sånt gillar man ju, det är gött, ända in i kaklet.

Startelvor

Mjällby: Brolin - Kricak, Björkander, Watson - Nilsson, Adu, Blomqvist, Gustavsson, Hodzic - Löfquist, Bergström.

Östersund: Mohlin - Hörberg, Mukiibi, Sonko Sundberg, Haugan - Ssewankambo, Mensiro - Turgott, Fritzson, Kpozo - Jno-Baptiste