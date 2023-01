"JWZ" vill inte sväva i väg efter succén i Djurgården: "Vågar tänka tanken, men…"

På bara två år har Jacob Widell Zetterström debuterat i allsvenskan, blivit förstemålvakt i Djurgården, gjort succé i Europa Conference League och briljerat i sin första A-landskamp för Sverige.

Så är det nu dags för honom att lyfta blicken mot ännu högre höjder och en flytt till en större liga utomlands? Nja, inte riktigt.

Fotbollskanalen träffade 24-åringen på den nyss avslutade januariturnén i Portugal, där förbundskaptenen Janne Andersson samlade potentiella framtidsnamn för det "riktiga" landslaget, och Widell Zetterström är långt ifrån tankar om annat än det som sker just nu.

Keepern är tydlig med att han är på en bra plats i livet, stortrivs i Djurgården och vill ha fokus på att nå nya framgångar i blårandigt.

ANNONS

Det har också en given förklaring. För inte allt för längesedan trodde Widell Zetterström att han aldrig skulle kunna spela fotboll igen, efter dubbla hjärnskakningar under 2019. Året efter satte han karriären på paus. Men han tog sig tillbaka, gjorde allsvensk debut under våren 2021 och sedan dess har mycket gått spikrakt uppåt.

Det han gått igenom gör att han i det här läget, när sportchefen Bosse Andersson talar om honom som en tänkbar försäljning i vinter eller till sommaren, värdesätter det han har just nu.

- Tidigare var min prioritet att faktiskt kunna spela fotboll. Men det roliga är att det snarare blivit så att jag tar vara på situationen som jag befinner mig i just nu. Jag lärde mig hur snabbt det kan gå, säger Widell Zetterström.

- Jag är ju inte immun mot framtida skador och upplevelsen att få allt med fotbollen borttaget från mitt liv har gjort att jag nu mer än tidigare verkligen uppskattar att vara i den sitsen jag är i.

ANNONS

Han utvecklar:

- Jag har fortfarande stora drömmar men jag är kanske ännu mer tacksam över att vara i sitsen som jag är i just nu.

Du är kvar i Djurgården i år, helt enkelt?

- Det tror jag verkligen att jag är. Jag stortrivs. Vad som sker i framtiden, det sker i framtiden.

Widell Zetterström, som sitter på ett avtal över 2025, har fortsatt stora ambitioner med sin fotbollskarriär och han säger att han "vågar tänka tanken" på nästa steg.

- Men jag låter mig inte vandra i väg för mycket. Annars kommer jag till slut ångra att jag inte njöt mer av tiden som var. Jag är medveten om att jag någon dag kommer sluta spela fotboll och då, om jag haft en karriär där jag hela tiden bara blickat framåt, finns det inte så mycket att titta tillbaka på.

Efter landslagsdebuten mot Island, då han gjorde flera vassa räddningar och hyllades för sin insats av förbundskaptenen Janne Andersson, var Widell Zetterström stolt över sig själv. Och han beskriver lägret i Portugal som väldigt roligt och lärorikt.

ANNONS

Blågults målvaktstränare Maths Elfvendal berättade också för Fotbollskanalen under januariturnén att Widell Zetterström är en av tio-tolv målvakter som han följer. Elfvendal ser de keeprarnas samtliga aktioner i match.

- Det känns tryggt att även om man inte är med så har landslaget stenkoll, säger Widell Zetterström.

Hur stort är steget upp till det "riktiga" A-landslaget, känner du?

- Det är svårt att säga. Som målvakt handlar det så klart en del om rutin. Men jag anser mig fortfarande vara ung och även om jag inte skulle vara det så finns det alltid saker att lära sig. Sen hur stort steget upp är vet jag inte riktigt.

Hur mycket av ett personligt mål är det för dig att ta dig dit?

- Det skulle vara otroligt häftigt. Det är en dröm att få vara med. Men bara det här är en otrolig upplevelse som jag aldrig kommer glömma, att första gången i mitt liv få ta på mig de här kläderna.

ANNONS

Fjolåret med Djurgården beskriver han som "långt" men "fantastiskt roligt".

- Jag har lärt mig otroligt mycket både på och utanför planen, säger Widell Zetterström.

Hur var egentligen Europa-perioden?

- Det är en upplevelse som vi som varit med om den alltid kommer minnas och dra lärdom av. Man får inte den erfarenheten på samma sätt av att bara spela i allsvenskan. Det har gett otroligt mycket.

Själva känslan av att du vet att du håller på europeisk nivå, hur är den?

- Det ger väldigt mycket. Det är svårt när du möter internationellt motstånd att sätta lagen i relation till varandra, men nu har vi bra motstånd från flera olika länder och vi har klarat av det galant. Det är verkligen ett gott tecken som man kan ta med sig. Det har varit stora klubbar vi mött men vi är vidare för att vi förtjänar det.