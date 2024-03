Kadir Hodzic på väg mot Häcken-uppbrott

Natten till torsdag stänger det allsvenska transferfönstret. Kort och gott innebär det att onsdag är den sista dagen för klubbarna att värva. Det är deadline day.

Mitt i sillycirkusen är Häcken på väg mot ett uppbrott. Vänsterbacken Kadir Hodzic, 29, ser ut att gå skilda vägar med de gulsvarta, vilket fotbolldirekt.se uppgav under onsdagen.

- Det finns alltid lite sanning när det skrivs saker. Vi får se vad som händer de sista timmarna. Men det är klart att jag och Häcken har diskuterat om att gå skilda vägar. Jag ser det som en positiv sak, att jag kan bli fri spelare och sajna för en annan klubb efter fönstret stänger, säger ytterbacken till Fotbollskanalen.

Diskussionen har varit att ni ska bryta kontraktet?

- Exakt, att vi ska gå skilda vägar.

Är det på ditt eller Häckens initiativ?

- Det har vuxit fram med tiden i och med att de har värvat och jag har varit tredjealternativ. Även när jag varit skadefri har jag inte konkurrerat utan jag har hela tiden varit utanför. Då känns det som att jag måste söka mig vidare till en annan klubb, säger Hodzic och fortsätter:

- Jag har haft diskussioner med vissa klubbar, men det har inte riktigt fallit samman med min och familjens situation.

Hodzic vill inte namnge några intresserade klubbar, men uppger att det funnits intresse från lite här och var.

- Det har varit utomlands och några i Sverige. Jag är öppen för det mesta. Vi får se vad som före och efter fönstret, om jag nu blir ledig spelare.

Är det allsvenska lag det handlat om?

- Det har varit allsvenska lag och sedan har det varit lite utomlands. Men jag har ingenting konkret nu. Jag har aldrig varit i den här situationen, så på ett sätt är det också spännande.

Det låter som att du har en förhoppning om att det ska lösa sig före midnatt?

- Exakt. Jag hoppas det löser sig. Men jag är också otroligt revanschsugen. När det väl dyker upp någon ny klubb vill jag kunna bevisa saker och ting. Det har jag inte riktigt fått göra här i Häcken. Det har varit fram och tillbaka. Jag har hoppats på mer speltid och så har det inte riktigt blivit. Jag har fått stå vid sidan om.

Hodzic anslöt till Häcken 2022. Han står noterad för blott 17 tävlingsframträdanden sedan dess. Speltiden har helt enkelt uteblivit.

- Det har varit otroligt jobbigt. Under min första period med den gamla tränaren (Per-Mathias Högmo) så var det ett klart och tydligt mål om att sälja Lund (Kristoffer, reds. anm, nu i Palermo). Men då värvade de in en ny vänsterback. Efter att de värvade in Jacob Barrett Laursen så värvade de in en till innan tränaren ("Paco" Johansen) kom in. Det har varit fram och tillbaka. Det har varit lärorika år i Häcken, även om man hade hoppats på mer speltid.

Hodzic har ett förflutet i klubbar som Mjällby, Dalkurd och AFC Eskilstuna.