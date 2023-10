Kaib öppnar upp - har det jobbigt i Djurgården: "Jobbar med det mentala varje dag"

Rami Kaib sågs som en och spännande vänsterback när han slog sig fram i Elfsborg. Så spännande att Heerenveen köpte loss honom i januari 2021.

I Nederländerna fick han en fin inledning och under höstsäsongen startade han i de flesta matcherna och det fortsatte med 24 starter under säsongen 2021/2022.

Men sedan gick det tyngre och det blev fler inhopp än starter.

Då valde Djurgården att slå till.

I somras värvade man loss vänsterbacken som fick ett kontrakt på tre och ett halvt år.

Innan var det Elias Andersson som var vänsterback och när han i juli flyttade till Lech Poznan så var det Rami Kaib som tog över platsen.

Men debuten blev inte rolig och det blev 0-4 mot Elfsborg.

Två dagar senare värvade Djurgården in en ny vänsterback i Samuel Dahl från Örebro.

Kaib fick även starta i 1-2-förlusten mot Luzern, men sedan tog Dahl över platsen och där har han gjort det bra.

Därefter har det bara blivit tre korta inhopp för Kaib. Nu berättar vänsterbacken om den tuffa situationen.

- Det är tungt. Jag tror att det handlar om att jag la för stor press på mig själv. Pressen utifrån var inte jättestor utan det var jag som satte press på mig själv, att jag var tvungen att spela så bra som jag bara kunde från början. Det satte för mycket press på mig själv och det blev ett stort fall, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det har varit jobbigt. Det har varit jobbigt mentalt och fysiskt. Ibland känns det som att jag har glömt bort hur man spelar fotboll. Men jag jobbar med det mentala varje dag. Jag träffar en mental coach och pratar också mycket med min flickvän, familj och vänner.

Hur är känslan av att ha glömt bort hur man spelar fotboll, något som du har gjort i hela ditt liv?

- Men det är så som fotbollen är. Det händer att man kommer i sådana situationer ibland. Det är det som gör att man blir starkare. Du jobbar på hur du ska komma ifrån sådana situationer. Men det känns som att det har varit jobbigt i ett och ett halvt år nu, både i Holland och här. Det är extra jobbigt.

- Och det var inte jättebra att göra intervju med mig i dag, för i dag kändes det inte bra på träningen och jag känner mig bara negativ i huvudet.

Vad är det för mental coach du träffar?

- Jag pratar med Magnus Hedman. Vi pratar några gånger i månaden. Vi pratar om hur det går och vad man kan jobba på mentalt och hela den biten. Det är skönt.

Kaib säger att det inte är första gången som han tagit hjälp av en mental coach, att det är något som han även har gjort när det har gått bra, och att det därför inte bara beror på att det inte går så bra nu.

- Det är för att hela tiden stärka och få verktyg i huvudet, säger han.

I Djurgårdens förra match blev det 0-0 mot Hammarby. Då startade Samuel Dahl som vanligt som vänsterback men i slutet valde Djurgården att ta in Pierre Bengtsson Neurath före Kaib. Bengtsson Neurath som bara hade gjort två inhopp i år, det senaste var en minut i början av juli, och vars kontrakt går ut efter säsongen.

- Jag tänker inte så mycket på det. Jag försöker bara göra bra ifrån mig, sedan är det tränarnas beslut om jag ska spela, säger Kaib.

Vad säger tränarna när ni pratar om din situation?

- Jag har faktiskt inte pratat så mycket med tränarna. De kommer med tips och sånt ibland, men jag känner att jag just nu bara behöver fokusera på mig själv och fokusera på bitarna jag är bra på. Jag behöver stärka saker.

Hur känner du kring framtiden?

Thomas Lagerlöf berättar att han och tränarkollegan Kim Bergstrand vet om att Rami Kaib har det jobbigt. Och han har förståelse för hur vänsterbacken känner.

- Ja det är klart att vi vet om det. Det går ju i perioder. Men det är klart att vi pratar om att det är en tuff situation för honom att Samuel (Dahl) har kommit in och gjort det så bra. Det är tufft för alla som inte spelar men extra tufft för honom så klart som kom hit i somras och sedan har det blivit väldigt sparsamt med speltid under hösten.

Hur kom det sig att ni valde att ta in Pierre Bengtsson och inte Kaib mot Hammarby?

- Det är väl lite hur vi tyckte att matchbilden såg ut, då värderade vem vi skulle sätta in. Vi hade ju inga forwards. Det var forwards som var sjuka och skadade och när vi tog ut två forwards så gick ju Oskars (Fallenius) näsa sönder. Så i slutet spelade ju Lucas (Bergvall) ytterforward på ena kanten och Samuel (Dahl) på den andra. Vi värderade då om vi skulle byta in Rami som vänsterforward, men då valde vi i stället att byta in Pierre som vänsterback och flyttade upp Samuel. Det var lite hur matchen såg ut och att Pierre hade gjort väldigt bra träningsvecka.