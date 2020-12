​Kalmar-doldisen uppmärksammas av Dortmund: "Väldigt smickrande"

Igår vann KFF det allsvenska kvalet mot Jönköpings Södra med 1-0 och behåller platsen i finrummet. 21-årige Adrian Edqvist hoppade in i paus, precis som under den första kvalmatchen när Kalmar vann med 1-3 i Jönköping. KFF låg på nedflyttningsplats under stora delar av säsongen men klarar kontraktet via kval för andra året i rad.

Hur är känslan?

- Det är så klart obeskrivlig. Det är en sån lättnad och glädje i gruppen och för mig själv. Det är så otroligt skönt. Det är svårt att beskriva, säger Adrian Edqvist.

Hur mycket press har ni känt under säsongen?

- När jag kom in i somras från Holland var det en positiv känsla. Sedan gick vi ner oss lite och förlorade en massa matcher. Många räknade bort oss sedan när vi låg sist för första gången. Det var jättemånga som räknade bort oss och som snackade om att vi inte var tillräckligt bra. Då fick vi tändvätska och ville visa att: Nej, dom har fel. Vi ville visa att Kalmar FF som förening hör hemma i allsvenskan. Då tycker jag att vi tog tag i det under de sista matcherna. Sista sju-åtta matcherna har vi visat en sådan jävla styrka. Vi kanske inte har spelat på det fina sättet men vi har löpt för varandra och verkligen visat. Jag tycker att vi förtjänat kvalplatsen, att vi tog oss dit, och i kvalet har vi stått upp fantastiskt

Säsongen 2019-20 var Edqvist utlånad till Go Ahead Eagles i den nederländska andradivisionen. Edqvist säger att han hade tufft med speltiden när han återvände till KFF i somras, men att han sedan tagit chansen och sammantaget är väldigt nöjd med slutet på säsongen, där han fick speltid i fem av de sex avslutande matcherna. Mot Jönköpings Södra bytte han av Viktor Elm i trebackslinjen när denne avslutade karriären igår.

- Jag fick i halvlek reda på att han hade för ont för att spela vidare. Det var bara in och köra, in och bevisa att jag gjort det bra, säger Edqvist som i grunden är en kantspelare.

Nästa uppdrag kan bli i Tyskland. Storklubben Borussia Dortmunds U23-lag har bjudit in Edqvist på provspel, vilket Kvällsposten var först med att rapportera.

- Det är egentligen så enkelt att de skickat en inbjudan för de har haft koll på mig en längre tid. Det är inte mer än så. Det är aktuellt att jag åker dit och tränar någon gång, vi har inte riktigt bestämt när. Vi får se vad som händer. Jag ska ha ett snack med Kalmar FF och sportchefen här om framtiden också. Jag ska sitta ner med familjen och agenten sedan och ta det bästa beslutet för mig, säger Adrian Edqvist.

Vad vill du själv i det här läget?

- Det är svårt. Nu ikväll vill jag bara njuta av den här segern och att vi klarade av det. Sedan får vi ta det vidare och se hur det blir. Det är väldigt smickrande att en sådan stor klubb som Dortmund är sugen och haft ögonen på mig. Men det är inget jag fokuserar på ikväll utan jag ska fira med laget. Sedan får vi ta det när det är läge.

Borussia Dortmunds A-lag är femma i Bundesliga. Tränaren Lucien Favre fick sparken efter lördagens storförlust mot Stuttgart.