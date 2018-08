Kampen om skytteligasegern – Hallenius vill att Paulinho fortsätter göra mål: ”Vore det bästa”

I dag tar Sundsvall emot Häcken på hemmaplan och inför matchen handlar det mesta snacket om matchen i matchen mellan Linus Hallenius och Paulinho. Sundsvalls Hallenius har visat strålande form på senare tid och senast mot Trelleborg gjorde han hattrick. Totalt har anfallaren svarat för elva mål, ett bakom skytteligaledaren Paulinho.

Brassen har även han visat på fin form och senast mot Djurgården svarade han för två mål i lagets 5-0-seger mot Stockholmslaget.

- Jag skulle inte vilja vinna en skytteliga på 13 mål. Gör han en massa mål och sätter press på mig så måste ju jag göra det också. Det bästa vore om han fortsätter, så jag får försöka göra det ännu bättre, säger Hallenius till ST om kampen om skytteligasegern.

Inför mötet med Häcken vill dock Hallenius ta fokus ifrån kampen med brassen.

- Först och främst är det en match mellan två bra lag som inte vill fastna i ingenmansland tills det drar ihop sig. Vi har realistiska chanser att fajtas om det övre. Det är viktigast. Sedan är det bara en krydda om folk vill mäta det individuella.

Efter mötet med Häcken var Hallenius besviken på sin insats trots att han svarade för ett hattrick och sa bland annat att han var osynlig i spelet. Trots anfallarens målsuccé menar han att det finns saker att förbättra.

- Jag vill utveckla allt, men ett konkret exempel är att bli ännu effektivare. Jag tror det var Carlos (Moros Gracia) som sa att jag är tvåa i skytteligan nu, men tänker man på hur mycket chanser jag haft och missat – finns det mer att ta, säger han.

Dagens möte mellan Sundsvall och Häcken sänds i C More och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 15:00.