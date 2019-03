Kaos på AIK:s årsmöte - medlem utpekad för hot mot styrelseledamot

AIK:s årsmöte under tisdagen höll på i nästan fem timmar, och innehöll allt i från långa diskussioner om motioner till hetsiga utspel om processerna runt de ärenden som togs upp och beslut som fattades. Ungefär tre timmar in på mötet blev det som allra mest kaotiskt. I samband med att nye ordföranden Robert Falck skulle presentera sig inför valet av just ordförande reste sig en medlem upp för att ställa en fråga utifrån uppgifter som han nåtts av. Medlemmen frågade då Per Bystedt och Faje Gani (ordförande respektive ledamot i AIK:s bolagsstyrelse), som av valberedningen var föreslagna att ta plats i FF-styrelsen, om de utsatts för hot under fjolåret.



Bystedt svarade först, och bekräftade att han drabbats av hot.

- Ja, det stämmer. Det är anmält enligt klubbens regelverk, och styrelsen i AIK Fotbollsförening är informerad sedan en lång tid om det, sa Bystedt.



Därefter följde Faje Gani upp.

- Ja, det stämmer. Som Per sa, vi har gått vidare med det. Det är riktigt tråkigt och något som bör lyftas. Att som förtroendevald bli hotad och trakasserad är inte okej, det är aldrig okej, sa Gani.



Efter att medlemmen bett Gani berätta om hur och av vem han blev hotad sa Gani bland annat:

- Jag har inte förberett det här... Jag tänker fortfarande på om jag ska eller inte. De som vet de vet, vem det är.



- Fan, det är jobbigt. För när jag klev in i AIK för cirka två år sedan så trodde jag faktiskt inte att jag skulle få uppleva något sådant.



Gani sa inte rakt ut vem som ska ha legat bakom hotet, men en stund senare klev den tidigare nämnde medlemmen upp på årsmötets scen och pekade ut en annan medlem som den skyldige till hotet mot Gani, varpå den utpekade medlemmen fick svara på anklagelserna.

- Det här är den lustigaste teatern jag har sett och den är så klart noggrant planerad för att det finns två personer i styrelsen som känner att de är på väg att bli bortröstade. Det (ärendet) är skickat till säkerhetsavdelningen och de har skickat det i papperskorgen. Det är osubstantiella rykten som ni använder av taktiska skäl och det är det lägsta jag varit med om i hela mitt liv, sa personen.



Det fick Bystedt att reagera och slå i från sig ansvar.

- Jag har inte anklagat dig för någonting. Jag har inte nämnt att de ärendena jag har varit med om skulle röra dig. Det som har drabbat mig har jag anmält enligt de regler som finns i klubben. Hur du kan veta att det är slängt i papperskorgen övergår mitt förstånd, jag förstår inte hur det har gått till. Jag har över huvud taget inte nämnt dig i det sammanhanget. Det får ha sin gilla gång och så får vi se var det landar, sa Bystedt.



Fotbollskanalen försökte efter den uppkomna situationen få en kommentar av Faje Gani, utan framgång. Bystedt säger att han inte kan kommentera vem som legat bakom hoten som han blivit utsatt för mer än att ett av dem rör sig om ett dödshot från någon på Twitter. Han förklarar att det är tal om fler hot än det.

- Ja, det är flera. Men inte lika grova (som det på Twitter), säger Bystedt till Fotbollskanalen.

Den utpekade medlemmen menar att det inte ligger någon sanning i anklagelserna om hotet som den andra medlemmen riktade.

- Jag tycker allt kändes iscensatt. Jag känner igen anklagelserna och de är ett halvår gamla. De har inte kunnat substantieras under hela den tiden, säger medlemmen till Fotbollskanalen.



AIK:s nye ordförande Robert Falck har för Fotbollskanalen gett sin syn på det som hände i samband med att han röstades in på posten.

- Vi har ett oerhört tydligt regelverk i AIK för hur vi ska hantera hot, trakasserier och mobbning. Den vägen vill jag att det går. Det betyder att det i värsta fall ska polisanmälas, om det finns grund för det och de andra händelserna ska gå via vår egen säkerhetsorganisation med Henrik Koch (säkerhetschef) i spetsen. Där vill jag att det ska hanteras, inte på årsmötet i samband med val av ordförande, säger Falck.



Hur ser du på att en enskild medlem pekade ut en annan medlem för att ha hotat någon?

- Det tycker jag inte om. Det är inte bra. Det liknar nästan någon folkdomstol och det ska vi inte ha. Vi har, både internt i AIK och i Sverige, lagar och regler för hur vi ska hantera hot och trakasserier.



Eric Ljunggren, tidigare ordförande i FF-styrelsen och sedan årsmötet under tisdagen ledamot i FF-styrelsen, ser inte heller han positivt på att en medlem anklagade en annan medlem för hot mitt under årsmötet.

- Märkligt och obehagligt, beskriver Ljunggren.



Varken Per Bystedt eller Faje Gani röstades in i FF-styrelsen under årsmötet, trots att valberedningen hade föreslagit dem.