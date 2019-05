Keene spelade med Elfsborgs U21-lag: "Man kan ju hoppas på att det finns en liten möjlighet"

James Keene är för många ett bekant ansikte. Anfallaren har tidigare under sin karriär representerat bland annat Elfsborg, Djurgården och Halmstads BK. Under de senaste åren har han dock varit på sydligare breddgrader och närmare bestämt i Sydafrika. Den här säsongen spelade han för SuperSport United, men anfallarens speltid var lite haltande under våren. Nu när säsongen är avslutad och det kommer inte att bli någon fortsättning i SuperSport. Har han därför valt att hålla igång med Elfsborg och under tisdagen spelade han 90 minuter med klubben U21-lag.

- Mitt kontrakt går ut nu 30 juni och man kan väl säga att vi inte kom överens om en fortsättning. Då blev det som det blev, jag fick inte spela så mycket, och det här var mina första 90 minuter sedan december, säger han till Borås Tidning.

Kan det bli en fortsättning i Boråslaget? Kanske. Keene utesluter det inte i och med att han inte har framtiden spikad.

- Jag tränar på så får de kolla var de har mig. Jag säger inte att jag har stora förväntningar på att jag ska spela i Elfsborg igen, absolut inte, men man kan ju hoppas på att det finns en liten möjlighet. Jag är 33 år men känner mig i alla fall fräsch och stark. Jag har inte pratat med någon annan klubb i Sverige, men som det känns får det bli något nära Borås-området, annars ett nytt äventyr någonstans i världen.

Stefan Andreasson, klubbchef i Elfsborg, menar att klubben är nöjd med nuvarande truppsammansättning, men att ”man aldrig ska säga aldrig”.

- Det finns utmaningar för Keene framöver, det är jag övertygad om. Som det är nu är vi nöjda med den trupp vi har, sedan ska man aldrig säga aldrig i den här branschen