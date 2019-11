KFF-talang drabbad av hjärtproblem - fick spelförbud: "Ville inte att det skulle hända under match"

Magnus Pehrsson gav Isak Magnusson spelförbud. Detta på grund av att KFF-talangen har haft oregelbunden puls och med anledning av att hans hjärta har rusat vid tre tillfällen under träning. - Vi ville inte att det skulle hända under match eftersom att han då inte kan fortsätta att spela om det händer, säger Pehrsson till Fotbollskanalen.

Kalmar FF-talangen Isak Magnusson, 21, spelade senast allsvensk fotboll i slutet av september mot BK Häcken hemma på Guldfågeln Arena. Sedan dess har han inte kommit till spel. Magnusson berättade under onsdagen, i ett mejl till P4 Kalmar, att anledningen till det är att han vid tre träningar har fått oregelbunden puls, samtidigt som hjärtat har rusat på honom, men att läkare ännu inte funnit vad som är felet via undersökningar.

Magnusson hävdade samtidigt att tidigare tränaren Magnus Pehrsson, som i förra veckan lämnade föreningen, gav honom spelförbud - trots att läkare sagt att besvären är ofarliga. Däremot menar 21-åringen att han inte har eller har haft en schism med tränaren.

"Sen höll ju jag såklart inte med om det här beslutet om att inte vara uttagningsbar", skriver han till P4 Kalmar.

Magnusson utvecklade senare för Barometern att han var med och tog beslut om att inte spela, då han hade kunnat tvingas bryta matcher vid oregelbunden puls eller om hans hjärta skulle börja rusa.

- Klart att det blir lite obehagligt när det handlar om hjärtat men det kändes ändå inte jättekonstigt. Jag har varit hos läkare och gjort ultraljud och undersökningar. De har inte se något fel utan beskedet jag har fått är att det här kan inträffa hos personer som tränar hårt. På träningen så gick allt över på fem-tio minuter men skulle det hända under match så skulle jag vara tvungen att byta så då tog vi det beslutet att jag inte spelar, säger spelaren till tidningen.

Nu ger även Magnus Pehrsson sin bild av ämnet. Tränaren berättar att spelaren har hjärtproblem, som fortfarande är under utredning för att komma fram till vad det exakt är som gör att hjärtat skenar iväg ibland, men att det inte är livs- eller karriärshotande. Pehrsson berättar att beslut togs om att inte ta ut Magnusson till matcher, då de inte ville riskera att spelaren skulle få problem under match i ett viktigt skede av säsongen.

- Han har haft problem med rusningar av hjärtat och vi har gjort ett antal undersökningar eftersom att man naturligtvis tar det på största allvar när det blir så och då har man kommit fram till att det inte är något livshotande som är för väl på det sättet. Däremot är det fortfarande så att det fortsätter att rusa och enda sättet är att ta reda på vad exakt i hjärtat det är som inte fungerar, säger Pehrsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Då hamnade han utanför truppen tidigare under hösten när det här problemet fanns, men det kom ganska sällan. När vi sedan kom in i slutfasen av serien kände jag som ledare att vi inte hade råd att sätta in honom i så viktiga matcher, där det här potentiellt kan hända om han startar eller hoppar in från bänken. Vi hade nog med utmaningar. Därav hade vi ett samtal med Isak där vi sa att vi inte skulle ta ut honom i sista matcherna på grund av det.

Pehrsson berättar vidare att han inte ville gå ut med ämnet tidigare i höst med anledning av att han ville skydda spelaren.

- Jag ville inte kommunicera det här. Det är ofta som fotbollstränare att man inte kan kommunicera alla saker. Om jag går ut och berättar att Isak har hjärtproblem blir det en jätterubrik och det kommer att förfölja honom hela hans karriär. Därför kom vi fram till att vi inte pratar om det och i stället förhoppningsvis löser det här sig under hösten och vintern med att vi hittar det exakta problemet som gör att han sedan kan spela vidare och inte finns med i artiklar om att han har haft ett hjärtproblem, säger Pehrsson och fortsätter:

- Där skyddar man då spelaren genom att inte kommunicera det här. Nu blir det i stället ett stort tryck på honom kring varför inte han spelar och ett stort tryck på mig kring varför jag inte har tagit ut honom. Det är ofta så här det är som tränare, man kan inte berätta alla saker och ofta är det för att man vill skydda spelaren.

Pehrsson summerar därmed kort ämnet så här:

- Jag trodde först inte att han ville att det skulle komma ut, men han kände själv att det blir så mycket olika rykten i stället kring honom och att det här då var bättre för honom. Jag pratade då med honom och synkade. Det stämmer att vi gav ett spelförbud och egentligen för Kalmar FF:s skull. Vi ville inte att det skulle hända under match eftersom att han då inte kan fortsätta att spela om det händer. Anledningen till att vi inte har berättat är för att skydda honom.

Pehrsson är också tydlig med att Magnusson hade förståelse för beslutet att inte spela under sista delen av säsongen i allsvenskan.

- Det är klart att man som spelare bara vill spela, men han hade förståelse för det beslutet som jag var tvungen att ta för Kalmar FF:s skull, det vill säga att vi inte kunde ta ut honom på slutet. En spelare vill alltid spela, men vi kunde inte ta ut en spelare där det är otäckt för spelaren om det skulle hända, samtidigt som det drabbar föreningen med att vi kan behöva spela med en man mindre.