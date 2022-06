KFF:s besked - på väg att värva: "En spelare vi följt en längre tid"

Kalmar FF är just nu på träningsläger i Österrike och meddelar under måndagen att den finländske ungdomslandslagsspelaren Rony Jansson, 18, är på besök på lägret.

Sportchefen Jörgen Petersson bekräftar att målet är att skriva kontrakt med spelaren.

- Rony är en ung spelare som vi följt under en längre tid och som ska bli spännande att följa i vår miljö. Förhoppningen är att komma överens om en långsiktig lösning inom kort där han först och främst får möjlighet att anpassa sig till en ny miljö via akademin under hösten, för att därefter ta sig vidare mot A-truppen, säger sportchefen i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Spelare med den här typen av potential räknar vi behöver en anpassningstid på cirka 12-18 månader för att kunna ha speltid i allsvenskan.

Om Jansson blir klar för KFF kommer han därmed troligen inte spela redan i år i allsvenskan. Smålandslaget är på sjätte plats i seriespelet.