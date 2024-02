KFF:s svar på Magashy-ryktet: "Skicklig"

Den nigerianske mittfältaren Abdussalam Magashy, 25, fick knapp speltid i fjol och ser ut att lämna AIK i vinter. Enligt podcasten Tuttosvenskan är Kalmar FF intresserat.

Sportchef Jörgen Petersson är fåordig kring ryktet och de rödvitas eventuella intresse.

- Det är fel att diskutera spelare som har avtal med andra lag. Det är en duktig spelare som var jättebra i IFK Värnamo. Han är skicklig, säger KFF-sportchefen till Fotbollskanalen.

Skulle han passa in i KFF?

- Ja, det skulle han. Men det finns flera hundra spelare som skulle göra det.

Den tidigare KFF-spelaren Jonathan Ring, 32, är för tillfället klubblös efter att ha lämnat sydkoreanska Jeju United. Nyligen dök ytterforwarden upp på träning hos Djurgården men det ser inte ut att bli någon övergång till blårandigt.

Är en återkomst till östra Småland aktuell i stället?

- Jonathan och jag känner varandra sedan 2012 då jag hade honom i Värnamo. Vi har haft kontakt kontinuerligt efter det, och även i år, säger Petersson.

Har du bollat upp KFF som ett alternativ i era samtal?

- Han har gjort det jättebra under sina sejourer i Kalmar tidigare, vilket gjort att han har kunnat komma iväg till större klubbar. Det är jättekul. Det är en jävligt bra spelare och en bra person… men vart han tar vägen vet nog bara han själv.

Inför årets säsong har KFF tappat spelare som Ricardo Friedrich, Deniz Hümmet, Noah Shamoun och Nahom Girmai Netabay. In har namn som Samuel Brolin och Dino Islamovic kommit.

Jörgen Petersson är öppen med att de rödvita letar efter ett offensivt nyförvärv till. Sedan är truppen i stort sett klar inför 2024.

- Redan under 2023 gjorde vi en del justeringar inför 2024. Robert Gojani kom in tidigt eftersom vi trodde att Calle Gustafsson (har förlängt) skulle försvinna. Nu är båda här, så det blev en extraspelare. Melker Hallberg tog vi också in för 2024 som ersättare till Netabay. Och Jacob Trenskow blir en naturlig ersättare till Shamoun, förklarar KFF-sportchefen.

- Det vi tittar på är en lösning till Hümmet. Vi vet ganska väl vad vi letar efter. Samtidigt är Islamovic en del av den lösningen, men vi vill också se hur snabbt han kommer i matchform. Han har ett bättre fysiskt läge än vad vi trodde att han skulle ha.

Det är en forward/ytter ni främst letar efter, alltså?

- Jag säger en offensivt inriktad spelare, för det kan också vara en central mittfältare som kan spela "tia". Men ja, då också en kantspelare/forward. Det beror på. Vi har dialoger och alla spelare vi tittar på har olika profiler. Så vi får se vad vi fastnar för till slut.

KFF har tidigare kopplats ihop med den isländske forward Brynjólfur Darri Willumsson, 23. Han spelar i dag i Kristiansund.

Petersson fortsätter kring truppbygget:

- I övrigt är vi ganska nöjda. Vi ska vara 20+3 i truppen. Det har varit målet och för att nå dit fattas det en spelare eftersom vi lånade ut Saku Ylätupa till Helsingör. Så en spelare till, sen får vi se hur balansen ser ut efter det.

När det gäller Islamovic var han klubblös i över ett halvår innan han anslöt till KFF som bosman i vintras. Förhoppningen är dock att 30-åringen ska vara redo för spel redan till när svenska cupen drar igång i helgen.

- Han tränar för fullt. Däremot har vi respekt för att han inte har spelat match på ett halvår, så hans träning stegras för att han ska hålla sig skadefri. Dino kommer nog få speltid ganska snart, även om det kanske inte blir så att han startar. Han har sett jättebra ut i träning, säger Petersson.

Aktuell redan till cuppremiären mot Gefle på söndag?

- Jag är inte förvånad om han är med i truppen i alla fall. Sen beror det lite på hur kroppen känns, men det är inte omöjligt.

KFF kom sexa i allsvenskan i fjol.