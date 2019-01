Khalilis egna ord i rätten: "Han ångrar sig direkt"

Smajl Suljevic är åtalad för misshandel efter att ha skallat Imad Khalili i samband med en match i somras.

Under onsdagen togs ärendet upp i rätten - och då gav Hammarbyspelaren sin syn på vad som hände.

- Man ser på honom att han tänker "what the fuck har jag gjort", säger Khalili enligt Expressen.