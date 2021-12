Klart: Daniel Kindberg frias i hovrätten

2019 dömdes Daniel Kindberg, tidigare ordförande i Östersunds FK, till tre års fängelse och näringsförbud i fem år för omfattande ekonomisk brottslighet, bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Kindberg dömdes även att, tillsammans med två medåtalade män, betala skadestånd på omkring 13 miljoner kronor till de företag som varit utsatt för brottsligheten.

Både åklagaren och Daniel Kindberg överklagade domen till hovrätten. Hovrättsförhandlingarna inleddes i september och åklagaren yrkade då på att straffet skulle skärpas till fyra års fängelse och näringsförbud i sju år, medan Kindberg fortsatt hävdade att han var oskyldig och därmed skulle frikännas.

Nu har hovrätten meddelat sin dom: Daniel Kindberg frikänns från samtliga åtalspunkter. Hovrätten ändrar därmed tingsrättens dom.

- Domen var en lättnad för oss. Vi har varit med under hela förhandlingen och vår bedömning var att det skulle sluta på det här sättet, men det är så klart en jättelättnad att få det bekräftat, säger Kindbergs advokat Olle Kullinger till TV4.

Varför var det er bedömning?

- Vi tycker att om man går igenom den bevisning som framfördes på ett noggrant sätt så bör det landa i den här slutsatsen. Det finns en drös med människor som har berättat om vilket arbete man har utfört och att helt avfärda dem vore, från mitt perspektiv, väldigt märkligt.

Vad får den friande domen för konsekvenser för Daniel Kindberg?

- Den uppenbara konsekvensen är att han är oskyldig. Att han har varit utsatt för det här på ett sätt som inte har varit riktigt, även om alla så klart kan bli åtalade. Det har en jättebetydelse. Det är viktigt för honom att få framgång här och rentvå sitt namn.

Olle Kullinger är fåordig om hur Daniel Kindberg har tagit emot beskedet.

- Hur det här har påverkat honom får han svara på själv. För egen del har jag ända sedan domen, som jag argumenterar för var en firande dom, kom haft stora förhoppningar om att det skulle ändras i hovrätten, säger Kullinger till TV4.

- Det har pågått en kampanj mot honom som har varit ganska kraftfullt driven från olika håll. Det här är ett steg i rätt riktning för att få ett slut på allt det här.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" stod åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra.

Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänktes för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna - något som hovrätten anser att åklagaren inte har kunnat motbevisat.

"Hovrätten har kommit fram till att Sollefteåföretaget inte utförde något arbete inom ramen för Peab Anläggnings entreprenad på Stadsdel Norr, men att arbete kan ha utförts på andra delar av området. Genom utredningen i målet har det kommit fram en rad besvärande omständigheter som talar för att något arbete inte har utförts eller i vart fall att arbete inte utförts i den omfattning som fakturerats", skriver hovrätten i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Det har dock förts fram andra möjliga förklaringar som i sig inte framstått som osannolika och som utredningen inte förmått utesluta. Som exempel kan nämnas att bevisningen inte kunnat utesluta att företagen kan ha beställt arbete till fast pris direkt från Sollefteåföretaget. Utredningen har inte heller kunnat utesluta att företagaren från Sollefteå befunnit sig på området under olika tider på dygnet, att olika personer kan ha utfört arbete för Sollefteåföretaget på området samt att Sollefteåföretagets fordon, som i sig kunnat användas i arbetet, varit på området".

Hovrätten anser att åklagaren, som har hela bevisbördan, inte har kunnat lägga fram tillräckliga bevis som stödjer åtalet.

"Åklagaren har alltså inte bevisat sitt påstående att inget arbete har utförts. Det går inte heller att göra en tillräckligt säker bedömning av hur mycket av arbetet enligt fakturorna som har utförts, bland annat med hänsyn till vittnenas begränsade möjligheter att göra säkra iakttagelser av hela området och den stora osäkerheten kring olika tidpunkter", skriver hovrätten och tillägger:

"Åtalen avseende grov trolöshet mot huvudman har därför ogillats i alla delar. Ordföranden och företagaren från Sollefteå har därför också frikänts från åtal för bokföringsbrott och åklagarens talan om näringsförbud har avslagits."

Daniel Kindberg är inblandad i ytterligare en rättsprocess och ska i början av 2022 ställas inför rätta på nytt. Den tidigare ÖFK-ordförande står åtalad för mutbrott, detta då han vid 30-tal tillfällen misstänks ha fakturerat en leverantör till Östersundshem via sitt eget bolag - samtidigt som han suttit på positionen som vd för företaget.

- Vi har precis samma inställning i den rättegången, det vill säga att Daniel förnekar att han har gjort något fel över huvud taget. Han anklagas för tagande av muta, vilket han förnekar, säger Olle Kullinger till TV4.

Daniel Kindberg var ordförande i Östersunds FK mellan 2010-2018.