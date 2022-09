Klart: Per Karlsson lägger skorna på hyllan

AIK gick under måndagen ut med att klubbikonen Per Karlsson, 36, avslutar karriären efter säsongen. Karlsson gjorde för nästan 20 år sedan debut i AIK:s A-lag och har sedan dess gjort 437 tävlingsmatcher med den allsvenska klubben.

Karlsson är tacksam för sin tid i AIK, då han bland annat var med och vann två SM-guld (2009 och 2018) och ett cupguld (2009) med klubben.

- Sedan året jag fyllde tolv har jag spelat fotboll för AIK, det har präglat mitt liv fram tills idag. Jag känner en tacksamhet till er därute för de upplevelser jag fått vara med om och den kärlek jag fått mottaga. Jag känner en stolthet över min långa karriär och det jag lyckats åstadkomma, trots att det i min värld är svårt att vara nöjd och tillfreds, säger Karlsson till AIK:s hemsida.

- När jag nu avslutar mitt kapitel som spelare söker jag förståelse för att de sista säsongerna inte blev vad jag önskade. Min förhoppning är att ni ska minnas mig som den spelaren jag var innan dess. Jag arbetar för att en sista gång kunna kliva ut på fotbollsplanen som en AIK-spelare. Tack för allt, jag kommer sakna er, fortsätter han.

Sportchef Henrik Jurelius:

- Per har satt ett ansikte för ordet lojalitet och innebörden av att varje dag vara professionell. Hans ödmjuka sätt att föra sig själv och i alla lägen sätta klubben han älskar främst är beundransvärt och något som i den svartgula familjen alltid kommer högaktas. En lagkamrat som är uppskattad av såväl medspelare som motståndare och under så många år varit en naturlig del av Karlberg och AIK. Jag vill tacka Per för att på ett föredömligt sätt representerat AIK och lyfta på hatten för en på många sätt unik guldhjälte. Världens bästa Karlsson, tusen tack för allt.

Karlsson har även gjort två A-landskamper med Sverige.