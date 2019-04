Klart: Rodic undviker straff efter kaosscenerna: "Avvisat anmälan"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det var på tilläggstid i Hammarbys hemmapremiär mot Kalmar som kaos utbröt. Nikola Djurdjic tryckte in 2-1, men målet dömdes bort för offside (korrekt, enligt bilder som C More tagit fram) och det fick Bajens avbytare Vladimir Rodic att bli tokig. Rodic jagade den assisterande domaren, som vinkade av för offside, längs med sidlinjen och viftade med armarna och skrek saker till honom.

Till en början kände inte yttern ånger, men ändrade sig sedan.

- Jag tycker inte att det var värt att bli en så stor grej av det som det blivit. Men när jag har sett på bilderna och tittat på situationen nu så kan jag säga att jag inte borde ha reagerat så, sa han till Aftonbladet.

Huvuddomaren i matchen, Mohammed Al-Hakim, valde att dela ut ett gult kort till Rodic för förseelsen, men gick därefter ut med att han vill få kortet prövat av disciplinnämnden, då han inte är säker på att han tog rätt beslut och att straffet möjligen borde skärpas.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd, genom vice ordföranden Erlend Stavehaug, att Rodic inte får någon vidare bestraffning. Nämnden valde att inte pröva ärendet.

- Beslutet är att disciplinnämnden har avvisat anmälan. Då har man inte ens gjort en prövning av ärendet, man konstaterar att domaren har bedömt situationen vid matchen och ansett att det var värt ett gult kort och det finns inget som framgår att man skulle missat någon del och då finns det inget för nämnden att pröva, säger Stavehaug till Fotbollskanalen.

Stavehaug förklarar beslutet vidare så här:

- Det är domaren som fattar beslut om matchen och eftersom att domaren bedömer på något sätt, så innebär det att han har bedömt det där och då. I det här fallet var beslutet att dela ut ett gult kort efter att han sett hela händelseförloppet, så då är det inget vi kan pröva igen. Man kan inte få straff för samma situation, som domaren redan har bedömt i första läget. Domaren bedömer situationen och den bedömningen gäller.

BK Häckens anfallare Paulinho blev nyligen friad av disciplinnämnden, då ett av hans två gula kort från cupmötet med Gais blev borttaget, vilket gjorde att han kunde komma till spel i cupsemifinalen mot Djurgården på Tele2 Arena. Stavehaug menar att det inte går att jämföra det fallet med det gällande Rodic.

- Man måste hålla isär det, då att det finns två olika varianter. Det kan vara ett tävlingsbestraffningsärende eller ett vanligt bestraffningsärende och när det gällde det gula kortet med Paulinho, så var det ett tävlingsbestraffningsärende, medan det här ärendet nu var anmält som ett bestraffningsärende enligt RF:s stadgar, så de var anmälda på två helt olika sätt, säger Stavehaug.

Stavehaug berättar vidare:

- När det är ett tävlingsbestraffningsärende, så vänder sig den paragrafen till spelare och förening, då man kan klaga på ett gult kort efteråt som varit felaktigt. Det är det i de allra felsta ärenden som man pratar om och att man vill ha bort ett gult kort, säger han.

- Då anmäler man det enligt den paragrafen, men vad jag förstår på vad som skrevs i media kring detta och innan anmälan, så pratade man om anmälan utifrån detta, men skälet är att den paragrafen vänder sig till föreningar och spelare, och av den anledningen blev det inte aktuellt och då gjorde man ett vanligt bestraffningsärende och ville pröva det. Det är två helt olika typer av ärenden, fortsätter han.

Vladimir Rodic är därmed i kväll tillgänglig för spel i Hammarbys bortamöte med Malmö FF på Stadion i allsvenskan.