Klart: Så sänder C More uppladdningen inför allsvenskan – visar AIK:s match i Dubai och MFF mot Krasnodar

C More kommer under vintern att sända runt 90 matcher från de allsvenska klubbarnas försäsong, inklusive alla matcher i Svenska Cupen.

Uppladdningen inför allsvenskan 2019 inleds 19 januari och pågår fram till den allsvenska premiären 31 mars.

Bland annat visas Malmö FF:s genrep inför Europa League-mötena med Chelsea, när laget möter ryska storklubben Krasnodar i Marbella.