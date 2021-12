Klart: Söderberg lämnar IFK Göteborg - utan att ha framträtt i allsvenskan

Ole Söderberg värvades från Kalmar FF till IFK Göteborg i januari 2021. Han skrev då ett korttidskontrakt till årsskiftet och nu står det klart att han lämnar klubben. Han fick ingen speltid i allsvenskan under den gångna säsongen, men stod i två cupmatcher samt en träningsmatch.

- Ole har under året visat en professionalitet och bidragit mycket som en del av vår målvaktsgrupp, inte minst som ett stöd och positiv konkurrent till både Giannis och Adam, säger sportchefen Pontus Farnerud i pressmeddelandet.

Under säsongen har Giannis Anestis varit förstemålvakt i laget. Han har stått i 28 av de 30 allsvenska matcherna under säsongen. De två han saknades fick talangen Adam Benediktsson chansen. Klubbens målvaktsuppsättning består nu av Benediktsson, samt Tom Amos som under säsongen varit utlånad till Utsikten. Det är sedan tidigare klart att Anestis lämnar klubben, då även hans kontrakt löper ut.

Klubben meddelar även i pressmeddelandet att arbetet med att forma målvaktsuppställningen för 2022 fortsätter.