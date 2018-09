Klev av skadad mot ÖSK - nu är Sema tillbaka mot BP

När Sundsvall mötte Örebro i den senaste allsvenska omgången fick Maic Sema kliva av redan efter 20 minuters spel. Efter att Sebastian Ring knuffat till mittfältaren stötte han in i en annan ÖSK-spelare och skadade sig.

- Jag vet själv inte hundra procent vad som hände. Jag kolliderade med en Örebrospelare, fick en knuff i ryggen. Vi kolliderade och någonting hände i sidan. Det kändes som att något bytte plats. Jag blev mer chockad än att det gjorde ont. Jag kunde inte lyfta armen, säger han om smällen till Sundsvalls Tidning.

Sema har nu återhämtat sig från skadan och är redo för spel till fredagens möte med Brommapojkarna.

- I dag känns det bättre. Jag har fått grönt ljus av läkarteamet och jag är redo för match, säger mittfältaren.

