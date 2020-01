Klubbat: ÖFK spelar i allsvenskan 2020

Östersunds FK får spela allsvensk fotboll 2020. Inget överklagande har kommit in till Riksidrottsnämnden.

Östersunds FK:s serietillhörighet har under senaste månaderna varit oklar. I slutet av november gav Svenska Fotbollförbundets licensnämnd besked om att ÖFK inte hade beviljats elitlicens för 2020 med anledning av att föreningen inte uppfyllde "elitlicenskriteriets ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under nästkommande år". ÖFK överklagade beslutet till SvFF:s överklagandenämnd och fick rätt, vilket innebär att föreningen även under 2020 är ett allsvenskt lag.

Däremot fanns fortfarande möjlighet för ett överklagande av överklagandenämndens beslut till Riksidrottsnämnden fram till i tisdags, även om det krävs prövningstillstånd för att Riksidrottsnämnden ska ta upp ett fall.

Nu meddelar Riksidrottsnämnden till Fotbollskanalen att ett överklagande inte har kommit in och därmed är fallet avslutat. ÖFK får med all säkerhet spela allsvensk fotboll 2020.