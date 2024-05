Tung trend för Sirius - åkte på hårtork: "Absolut inte nöjda"

IK Sirius avslutade förra säsongen med sju segrar och ett kryss, och inledde årets seriespel med två vinster mot Halmstads BK och Kalmar FF i allsvenskan. Sedan har det gått tyngre.

Uppsala-klubben har nu ett kryss och fyra förluster på de fem senaste matcherna, där det förra helgen blev 0-3-förlust mot BK Häcken hemma på Studenternas.

- Vi startade säsongen riktigt bra med två vinster. Vi gjorde en helt okej match mot Kalmar, samtidigt som vi hade lite tur med att vi lyckads vända sent. Sedan har vi haft lite sämre resultat med två tuffa matcher mot Elfsborg och Häcken, vilket på förhand är tuffa matcher för alla lag. Samtidigt ber vi inte om ursäkt mot något lag. Vi är absolut inte nöjda med att vi har tagit så få poäng de senaste matcherna, säger Herman Sjögrell till Fotbollskanalen.

Vad är det som inte har stämt för er?

- Vi har framför allt haft svårt att göra mål i vissa matcher, och i senaste matchen dog den allt för tidigt, då vi släppte in tre mål i första halvlek. Om man ser till statistiken är det väl en helhetsbild, att vi släpper in mål utan att göra mål. Vi måste bli lite mer skärpta i båda boxarna och inte gå ner oss så mycket som vi har gjort när vi väl går ner oss. Vi måste höja vår lägstanivå, säger han.

Under mötet med Häcken, då Sirius alltså låg under med 0-3 i halvtid, sa tränaren Christer Mattiasson att han var "förbannad" i stället för "pedagogisk" under pausvilan. Han tyckte helt enkelt att han behövde "väcka spelarna".

Sjögrell tycker inte att det var konstigt med en hårtork.

- Det säger sig självt. Om man ligger under med 0-3 hemma i halvtid har man inte varit på tårna. Då var det bra att höra någon som röt ifrån lite. Samtidigt kom vi ändå ut i andra och spelade lite mer avslappnat, samt gjorde en bättre halvlek, även om vi inte lyckades få in bollen. Även om det är bra att vi får lite ryt i halvtid måste man också kunna klara av det själv. Om man ligger under med 0-3 är det inte bra nog.

Var det en rejäl hårtork?

- Ingen var nöjd. Det är klart att det är en lite annan ton på den när man har 0-3 i baken på en halvlek. Vi kan ställa mycket högre krav och det håller alla med om.

Sjögrell ser framför sig att det kommer vända för Sirius.

- Det vänder fort. Jag tror att vi hade 13 eller 14 matcher, där vi var obesegrade i allsvenskan, och nu hade vi ett tufft resultat senast mot Häcken, som är ett tufft lag. Sedan blir det en hårdare stämpel, då vi förlorade med 0-3. Om vi hade förlorat med 0-1 eller 1-2 hade det kanske inte varit samma ton. Jag är övertygad om att vi går in mot AIK och ser en charm i att gå in på ett packat Friends och att sno en trea av dem. Det är inget problem för oss att hitta ny motivation och vända på det. Jag tror på laget och på helheten.

Sjögrell har hittills hoppat in i sex matcher i år, och känner mersmak.

- Jag försöker utnyttja min speltid. Jag fick lite poäng mot Kalmar, och var inte långt ifrån poäng mot Elfsborg och Häcken. Jag försöker utnyttja det jag får, samt bidra med det tränaren och laget vill att jag ska bidra med. Det har känts bra och jag är positiv inför de kommande matcherna, säger han.

Framöver hoppas 23-åringen förstås även på att knipa en startplats i Sirius.

- Jag har helt klart tagit steg i hierarkin, då jag får längre och fler inhopp nu. Samtidigt vill jag spela från start, vilket jag jobbar för varje dag. Jag är redo att bidra med det "Kitten" (Christer Mattiasson, tränare) vill att jag ska bidra med, och kör på.