Klubbens krav på Söder: "Tyckte att jag skulle åka in och be doktorn ta ut barnet"

2017 gick Robin Söder, som ett par år tidigare slagit igenom i IFK Göteborg, till Lokeren i Belgien. Det skulle bli en tuff tid för anfallaren, där familjen hade svårt att anpassa sig och han själv fick inte så mycket speltid som han hade hoppats på.

I BBpodd berättar han specifikt om en händelse under tiden i Belgien, som förändrade upplevelsen för honom. Hans flickvän Frida var gravid med parets tredje barn, och hon var beräknad att föda på en av lagets matchdagar. När han berättade detta för klubben landade det inte väl.

- Vi hade match på lördagen, men de tyckte att jag skulle åka in på torsdagen och be doktorn ta ut barnet, så att jag kunde vara med på lördagen. Vår assisterande tränare tyckte: ”Vadå, det är väl ingen fråga? Be dem ta ut ungen på torsdagen i stället för på lördagen.” Men jag sa att det funkar inte riktigt så för oss. Min sambo tyckte inte att det var den bästa idén, berättar Söder i podcasten.

De valde alltså att inte lyssna på ledningen utan Söder missade matchen.

- Sedan var jag rökt. Efter det var jag in och ut i laget. Jag fick spela en del på bortaplan, men inget på hemmaplan och någon gång satt jag på läktaren. När det var några veckor kvar på säsongen var det mer eller mindre klart att jag skulle få lämna, jag kunde kolla mig om efter något annat, säger han.

Söder återvände sedan till IFK Göteborg. Där har han totalt gjort 273 A-lagsmatcher och 72 mål. För ett par veckor sedan meddelade Söder att han lämnar klubben i vinter.