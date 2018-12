Kosovansk back uppges klar för Hammarby - Jansson: "Ingen deal done"

Hammarbys vänsterback Neto Borges har tidigare ryktats bort från Hammarby, där Expressen har uppgett att brasilianaren är så gott som klar för en belgisk klubb.

Nu skriver twitterkontot Kosovan Football att den kosovanske backen Fidan Aliti är klar för Hammarby. Aliti tillhör just nu albanska Skenderbe, och enligt twitterkontot betalar Bajen 500 000 euro, drygt fem miljoner kronor, för att lösa 25-åringen från kontraktet.

- Det är ingen deal done. Vi känner till spelaren, men inte mer än så, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till Fotbollskanalen.

Aliti har 13 landskamper för Kosovo på meritlistan och har tidigare spelat för bland annat schweiziska Luzern och moldaviska Sheriff Tiraspol.

Vad kan du säga om honom som spelare?

- Det är en spelare som vi har följt och sett. Jag har också hört att det här har varit ute och läst om det i tidningarna, men vi följer många spelare.

Expressen har tidigare i veckan uppgett att vänsterbacken Dennis Widgren är klar för Hammarby, och att han ansluter som bosman på ett kontrakt på tre och ett halvt år.

- Jag kan inte kommentera det. När saker och ting händer går vi ut med det själva, säger Jansson.

Tidigare i vinter har Hammarby värvat Darijan Bojanic, medan spelare som Rebin Asaad och Benny Lekström lämnat klubben.

- Det har varit mycket aktivitet. Saker och ting ska bli klara. Egentligen har ju inte fönstret öppnat än, säger Jesper Jansson.

Vad känner du att ni behöver göra innan nästa säsong?

- Vi sitter väldigt bra till med kontroll över skeendet. Jag tycker att vi sitter väldigt bra till sett till att det var mycket som hände vid den här tiden förra året med nya tränare och allt. Nu har vi lite arbetsro och kan bygga vidare på förra året. Det blev lite inkastat inför den säsongen som var nu.

The deal between #Hammerby and Skenderbeu is done confirms Wolf's Sportive Director Fakic which sees Swedish side paying €500k to Albanian giants.#Dardanian pic.twitter.com/nNOQtfN67m