Kostnaden för SM-guldet - Djurgården backade 15 miljoner: "Medveten satsning"

Djurgården rustade i fjol med spelare som Astrit Ajdarevic, Per-Kristian Bråtveit, Aslak Fonn Witry, Mohamed Buya Turay på lån samt att man tog in Emir Kujovic och Curtis Edwards under sommaren. Det ledde till ett SM-guld. Men smakar det så kostar det.

När Djurgården under torsdagen presenterade årsredovisningen stod det klart att klubben gör ett minusresultat på 14,87 miljoner kronor, vilket går att jämföra med 18,7 miljoner kronor plus år 2018. I och med det minskade också det egna kapitalet från 72,1 miljoner kronor 2018 till 57,3 miljoner kronor år 2019.

”Vi bedömde att det var viktigt att nå en topposition under 2019 i allsvenskan och med den stabiliteten vi byggt upp under åren kunde vi göra en medveten satsning inför säsongen 2019 vilket blev mycket lyckad. Detta förklarar den ekonomiska förlusten för året vilken förstärktes av kostnaderna för SM-guldet. Det kommer vi ta igen under 2020", kommenterar ordföranden Lars-Erik Sjöberg i årsredovisningen.

En annan skillnad från år 2018 till 2019 är att Djurgården omsatte betydligt mindre. År 2018 omsatte klubben 169 miljoner kronor. Ett år senare var siffran ungeför 144 miljoner kronor. En förklaring till det är att intäkterna från spelarförsäljningar minskade med ungefär 40 miljoner kronor, från 56,5 till 15,5. Det enda spelaren Djurgården sålde 2019 var Aliou Badji till Rapid Wien.

Dessutom ökade personalkostnaderna med fyra miljoner mellan 2018 och 2019, från 86,1 miljoner kronor till 90,5 miljoner kronor.

Värt att notera är att årsredovisningen omfattar hela föreningen.

Försäljningen av Marcus Danielson till kinesiska Dalian, som ger klubben runt 50 miljoner kronor, räknas inte med i 2019 års resultat.