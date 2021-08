Kouakou ställs mot moderklubben AIK: "Kommer alltid vara speciellt"

Christian Kouakou, 26, inledde sitt fotbollsspelande i AIK:s pojklag och nådde hela vägen upp till A-laget. Där blev det sammanlagt sju allsvenska inhopp mellan 2011 och 2013. Därefter har anfallaren spelat för Brommapojkarna, Nyköping, Brage och IFK Göteborg innan flytten till Sirius inför årets säsong.

På måndagskvällen tar Sirius emot AIK hemma på Studenternas IP i en match som betyder något extra för Kouakou.

- Att möta AIK kommer alltid vara speciellt i och med att jag växt upp och fått min fotbollsutbildning där. Det är några jag känner i klubben som är där också, så det blir en extra speciell match, säger han till Fotbollskanalen.

Vad lärde du dig under åren i AIK?

- Man får erfarenhet av att tillhöra en så stor klubb som AIK redan som ung. Det är vinst som gäller och man ska vara i toppen av allsvenskan varje år. Det kommer in klasspelare varje fönster och alla supportrar som finns där runt omkring. Det var en helhetsbild som gjorde att man fick en bra erfarenhet vidare i karriären, plus att man fick träffa och träna med duktiga spelare i många år, säger Kouakou, som berättar att han fortsatt följa AIK även efter att han lämnade klubben.

Nu ska han dock möta AIK som Sirius-spelare. Vad blir då viktigt för Sirius i kvällens match?

- Att vi spelar vårt spel och tror på oss själva, att vi har bra kvalitet i truppen. Det gäller att få ut max i en sådan här match mot ett topplag och vara fokuserade hela matchen. AIK är ett starkt lag och de har inga problem med att ligga kontakt och vänta på rätt läge till att vinna bollen och kontra. Det gäller att vi är väldigt noggranna i det vi gör och inte tappar boll i fel lägen.

Ett slutsålt Studenternas (med rådande restriktioner) - vad betyder det stödet från publiken?

- Det är en enorm skillnad om man jämför med förra året och början på det här året. 3 500 på vår arena, man hör mycket, det är väldigt speciellt, så jag tror det blir en fin inramning.

Kouakou, 26, har fått stort förtroende i Sirius-anfallet den här säsongen och har gjort sex mål plus två assist på 14 starter.

- Det är klart jag är glad över poängen jag lyckats göra, även om jag alltid vill mer. Jag är nöjd med speltiden jag fått och att jag har fått vara frisk. Det har gått bra, det kan jag inte sticka under stol med. Jag har fått förtroendet och har tagit chansen.

Vad säger du om framtiden - är det aktuellt med flytt i sommar?

- Det får jag ta med klubben och min rådgivare, men jag tänker absolut inte på det här och nu. Jag vill vidare någon gång, men just nu är jag i Sirius. Jag har skrivit på för tre år och det är här jag vill vara just nu. Sedan har jag mina mål och jag vill göra det så pass bra att jag kan ta nästa steg.

Är det utlandet?

- Det är väl alltid en dröm att komma ut från landet man är uppväxt i och testa på spel utomlands för att se vad man klarar av. Den drömmen har de flesta fotbollsspelare. Men är det bara intresse är jag inte så intresserad av att lyssna, även om det är smickrande att folk är intresserade av en. Det ska vara något konkret om jag ska lyssna.

Sirius-AIK startar 19:00 i kväll på Studenternas IP i Uppsala. Inför matchen ligger Sirius tolva i allsvenskan, medan AIK ligger fyra.