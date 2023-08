Lagerlöf förklarar petning - då svarar Löfgren: "Förvånad, otroligt besviken"

Från slutet av maj till slutet på juli hade Djurgården åtta raka matcher utan förlust. Det var segrar mot Mjällby, Häcken, AIK, Varberg, Värnamo och Malmö FF - samt oavgjort mot Elfsborg och IFK Norrköping.



Men efter det har det inte varit lika roligt.



Laget åkte ut ur Europa efter sammanlagt 2-3 mot Luzern, och man har även hunnit med att förlora med 0-4 mot Elfsborg och 1-2 mot IFK Göteborg.



Efter måndagens träning på Kaknäs säger Thomas Lagerlöf så här om söndagens förlust mot IFK Göteborg.



- Surt att förlora. Vi släppte till alldeles för många målchanser. Jag tror att vi aldrig tidigare har släppt till så många målchanser. Och på ett ganska enkelt sätt. Det blev för mycket, säger han till Fotbollskanalen.

Det är några saker som den senaste tiden har stuckit ut i Djurgårdens startelvor. Bland annat har nyförvärven Musa Gurbanli och Felix Vá - som båda presenterades i början av juli - ännu inte startat i allsvenskan.



Varför?



- Felix hade en hattigare inledning med att han inte var här så mycket och det var problem med arbetstillstånd. Men han såg bra ut under förra veckan. Med en annan matchbild än den som var mot Göteborg hade han säkert kommit in tidigare, säger Lagerlöf och fortsätter:



- Musa har ju spelat en del och startade hemma mot Luzern och har ändå gjort några längre inhopp. Så där handlar det om att prestera när man får chansen. Jag hoppas att han ska fortsätta att prestera på träning och att vi kan se honom mer och mer i matcherna framöver.



Har Musa behövt anpassa sig till ert spelsätt?

En annan sak som har stuckit ut är på mittbackspositionerna.



Jesper Löfgren och Marcus Danielson var framgångsrika tillsammans under våren. Inför 0-4-förlusten mot Elfsborg hade Löfgren bara förlorat två matcher den här säsongen (mot Häcken och Hammarby). Men efter 0-3 i halvtid mot Elfsborg valde tränarna att ta ut Löfgren och sätta in Jacob Une Larsson.



Ändå var Löfgren med i matchen efter förlusten mot Elfsborg. Då startade han (och gjorde mål) tillsammans med Jacob Une Larsson i hemmamötet med Luzern som slutade 1-2, då Danielson var avstängd. Och i matchen efter, som var 1-0-segern mot Mjällby, startade Löfgren igen och då tillsammans med Danielson.

Men sedan var han på bänken i 1-1-matchen mot Luzern och i 1-2-förlusten mot IFK Göteborg.



Thomas Lagerlöf förklarar sitt val:



- Vi tycker att Une har varit bättre nu i slutet. Vi släppte in billiga mål både mot Elfsborg och mot Luzern och då var ”Lövet” verkligen inblandad i det, då blev det någonstans där att vi var tvungna att ta ett beslut. Vi har tre bra mittbackar men måste ta ett beslut, då föll det på Une. Une och ”Mackan” var väldigt bra i bortamatchen mot Luzern och då valde vi att fortsätta så även om det var ett tufft beslut, säger han.



I 1-2-förlust mot IFK Göteborg var Une Larsson inblandad när hemmalaget gjorde 1-1. Bollen studsade över honom innan han föll till marken efter en närkamp med Marcus Berg.



- Det är en jävla slumpchans som det blir mål på. Domarna blåser ju frispark nio gånger av tio där när Marcus Berg kör över Une utan att ta bollen, säger Lagerlöf.

Så här säger Jesper Löfgren om att han har blivit petad.



- Jag är otroligt besviken. Det är klart att jag vill spela. Det tror jag även att alla andra som satt på bänken vill. Jag har känt mig i väldigt bra form och tycker att jag har gjort bra prestationer, säger han.



- Jag tycker att det har gått bra när jag och Mackan har spelat. Vi har varit stabila och släppt till väldigt få målchanser. För egen del har det känts bra och jag känner mig i väldigt bra form. Men sån är fotbollen. Ibland är man utanför laget och då gäller det att vara professionell och stötta spelarna som är på planen och vara en bra lagkamrat.



Lagerlöf pekar på att ni släppte in billiga mål mot Elfsborg och Luzern och att du verkligen var inblandad i det - hur ser du på det?

- Det är första gången som jag hör det. Men jag tar ansvar. Jag är inte den spelaren som pekar på andra utan jag kollar först på mig själv och det är klart att jag hade kunnat göra det bättre, precis som alla andra på planen. Om han vill peka ut mig lite extra från den matchen (mot Elfsborg)… ja det är som sagt första gången som jag hör det.

Hur ser du på det?

- Jag är förvånad. Jag har inte hört det innan.



Vad är viktigt för dig nu när det har blivit så här?

- Det är viktigt att vara i en miljö där man känner att man har förtroende och att man känner att man blir behandlad på ett bra sätt. Det är så klart jätteviktigt om man ska utvecklas.