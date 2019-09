Lagerlöf går hårt åt Buya Turay: "Helt förkastligt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mohamed Buya Turay var i måndags med och bidrog till att Djurgården besegrade Helsingborg med 2-0 på Tele2 Arena i allsvenskan. Däremot fick anfallaren efteråt kritik av flera spelare i Helsingborg, då han i första halvlek slängde upp en arm i HIF-backen Fredrik Liverstams ansikte och fick gult kort för tilltaget. Efteråt erkände huvuddomaren Stefan Johannesson att domarkontrollanten tyckte att det skulle ha varit ett rött kort.

Buya Turay missar, i och med det gula kortet, Djurgårdens möte under fredagskvällen med Gif Sundsvall i allsvenskan. Tränaren Thomas Lagerlöf hade inte särskilt mycket att säga om Buya Turays aktion efter måndagens match, men går nu ut desto hårdare åt anfallaren.

- Det är helt förkastligt. Han riskerar att sätta hela laget i skiten. Vi tar såklart starkt avstånd från det, sånt där kan han inte hålla på med, säger Djurgården-tränaren till Aftonbladet och fortsätter:

- Men ser man från andra sidan så sprang han i våras runt och höll på med allt annat än att spela fotboll i långa perioder av matcherna och var väldigt fladdrig och fokuserade på motståndare, publik och domare och allt möjligt. Så han har tagit väldigt stora steg framåt Buya. Men det här var ett ordentligt steg bakåt, så jag hoppas att det var sista gången vi ser något sådant.

Lagerlöf berättar också för Aftonbladet att han har pratat med Buya Turay och att anfallaren är ångerfull. Lagerlöf menar att Buya Turay är medveten om att det är viktigt att hålla rätt fokus på planen.

Djurgården toppar allsvenskan med en poäng ner till AIK på andraplats och med tre poäng ner till Malmö FF på tredjeplats i tabellen.

Djurgårdens möte med Sundsvall börjar klockan 19.00 under fredagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.