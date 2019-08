Lagerlöf håller med i kritik mot Elfsborg: "Det absolut fulaste laget"

Djurgården besegrade i måndags Elfsborg med 1-0 och gick upp i serieledning i allsvenskan. Tränaren Kim Bergstrand var förstås efteråt tillfreds med resultatet, men gav samtidigt Elfsborg kritik för att spela fult. När C More frågade tränaren vad som värmde mest, utöver tre poäng, svarade han så här:

- Att ingen av våra spelare dog. Jag tycker att Elfsborg spelar fruktansvärt fult, efterslängar precis hela matchen. Det är inte konstigt att de har flest varningar. I dag borde de haft rött också. Det är inte kul att se, sa han till C More.

Elfsborgs Stefan Ishizaki höll i sin tur inte med tränaren.

- Det är intressant. Vi möter laget som leder allsvenskan, klart vi försöker smälla på. Men de smäller på oss lika mycket som vi gör på dem. Jag förstår inte vad han klagar på, säger han enligt Expressen.

Nu får Bergstrand medhåll av tränarkollegan Thomas Lagerlöf i Djurgården. Lagerlöf menar till och med att Elfsborg är allsvenskans "fulaste" lag.

- Elfsborg har gått från att typ 2004 vara allsvenskans elegantaste fotbollslag till att vara det absolut fulaste. Det är inte bara gula och röda kort utan de är sena in i dueller hela tiden. Jag tror att Per Frick kom för sent i de fem första duellerna och det blev ju frispark men inget mer. Det visste vi om och var förberedda på, på förhand. Det tyckte jag att spelarna skötte fantastiskt genom att behålla fokus. Vi höll fokus extremt bra på vad som skulle göras och inte retas upp av att de kom massor av efterslängar, säger han till FotbollSthlm.

Djurgården ställs härnäst under lördagen mot Sirius hemma på Tele2 Arena. Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.